Locuințe sociale înșiruite, la standarde nZEB, în cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia. Valoarea investiției

Publicat

acum 9 minute

Locuințe sociale înșiruite, la standarde nZEB, în cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința din 19 august, documentația tehnico-economice – faza SF și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Locuințe sociale individuale (6 unități de locuit de tip înșiruit), amenajare accese, viabilizare teren, împrejmuire și branșamente la utilități”. 

Potrivit proiectului, în municipiul Alba Iulia există zone mai puțin dezvoltate în care locuitorii cu venituri reduse trăiesc în condiții necorespunzătoare.

Astfel, Primăria municipiului Alba Iulia intenționează demararea unei investiții pentru construirea de noi locuințe sociale pe un teren aflat pe strada Gheorghe Șincai, la nr. 14. Terenul de 1.232 mp este situat în intravilanul municipiului, într-o zonă accesibilă, cu străzi asfaltate și rețele edilitare aflate la limita proprietății. Deși municipiul s-a dezvoltat mult în ultima perioadă, zona amplasamentului studiat este una subdezvoltată în ciuda accesului facil și a existenței utilităților.

Investiția își propune îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din municipiul Alba Iulia, contribuind astfel la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit, ocuparea forței de muncă, creșterea educației, îmbunătățirea asistenței medicale și a serviciilor sociale, dezvoltare comunitară și siguranță publică.

Locuințe sociale înșiruite la Alba Iulia

Prin  construirea celor 6 locuințe, cu regimul de înălțime P+M, se dorește integrarea comunității defavorizate în comunitatea municipiului prin crearea unei zone la standarde ridicate, integrarea și relaționarea acestei zone cu zonele urbane funcționale deja existente în proximitatea noului proiect.

Cele șase locuințe sociale sunt concepute într-o configurație înșiruită, fiecare unitate având acces individual, grădină proprie și o organizare interioară clară, ce susține coabitarea a mai multor membri ai familiei în condiții optime. Soluția propusă prevede adaptarea cel puțin la standardele nZEB, respectiv obținerea unor clădiri cu energie aproape zero, eficiente și practice.

De noile locuințe sociale individuale vor beneficia un număr estimat de 33 de persoane.

Suprafața construită va fi de 460,8 mp, iar suprafața utilă de 660,7 mp.

Sursa de încălzire a clădirilor va fi formată dintr-o pompă de căldura aer-apă de 14 kW montată în spațiul tehnic.

Pentru încălzirea încăperilor s-a adoptat un sistem de încălzire în pardoseală combinat cu radiatoare în băi și se va folosi țeavă îngropată în pardoseala și în pereți. Încălzirea se face separat, la fiecare încăpere în parte, comanda realizând-se prin intermediul unui termostat amplasat în fiecare încăpere. Pe radiatoare se vor monta robineţi cu cap termostatat.

Sistemul de reglare al încălzirii este propus pentru comandarea locală, centralizata precum și de la distanță prin intermediul telefonului sau a altui dispozitiv mobil.

Instalația electrică de curenți tari se compune din: coloanele de alimentare ale tablourilor electrice; instalația de iluminat interior; instalația de prize si putere; instalații de protecție împotriva șocurilor electrice si tensiunilor periculoase; instalația de paratrăsnet și priza de pământ.

Fiecare locuință va beneficia și de un sistem fotovoltaic.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este estimată la 9.149.395,81 lei, cu TVA inclus.

foto: arhivă

