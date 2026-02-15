Rezultate la tragerile Loto 6/49, 15 februarie. Care sunt numerele câștigătoare

Rezultate la tragerile Loto 6/49, 15 februarie. Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile de joi, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste 36.400 de câştiguri în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.

Reamintim faptul că la tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I. Valorea premiului a fost de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat online și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă Noroc.

Rezultate la tragerile Loto. Numerele câştigătoare, pe 15 februarie

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 1, 23, 33, 48, 2, 35

Numere câștigătoare la Noroc: 5, 3, 8, 6, 5, 3, 5

Numere câștigătoare la Joker: 26, 43, 5, 18, 7 (+18)

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 3, 9, 14, 15, 24, 33

Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5, 0, 5, 5, 8, 3

Numere câștigătoare la Super Noroc: 8, 0, 2, 6, 0, 5

