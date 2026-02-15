Connect with us

Eveniment

Dacia Spring Electric 100, un competitor real pe piața mașinilor electrice. Ce aduce în plus noul model

Publicat

acum 54 de secunde

Dacia aduce pe piață noua versiune Spring. Cu un design actualizat și dotări moderne, Spring își propune să rămână una dintre cele mai atractive opțiuni pentru oraș.

Noul Dacia Spring „Electric 100” 2026 poate ajunge în unele piețe la un preț de aproximativ 22.990 de euro, potrivit informațiilor publicate de site-urile auto din România. Acest lucru îl plasează ceva mai sus decât modelele Spring cu baterii mai mici sau prețuri promoționale, dar tot într-o zonă competitivă pentru o mașină 100% electrică nouă.

Modelul Electric 100 este o variantă mai puternică și completă a actualului Spring, oferind performanțe îmbunătățite și dotări mai bogate față de versiunile de bază, ceea ce justifică, în mare parte, și prețul mai ridicat.

Baterie mai mică, putere mai mare

Chiar dacă bateria noului Spring este ceva mai mică ca capacitate decât în trecut (de aproximativ 24,3 kWh net față de aproximativ 26–27 kWh înainte), mașina rămâne potrivită pentru utilizarea urbană de zi cu zi și rămâne cu o autonomie reală bună pentru oraș.

Compoziția sa chimică pe bază de litiu-fosfat de fier (LFP) este optimizată pentru durabilitate și costuri reduse.

Modelul cu aproximativ 75 kW (circa 100 CP) oferă performanțe mai bune decât versiunile de bază, cu accelerație mai vioaie și agilitate în trafic. Autonomia estimată este în jur de aproximativ 225 km, suficientă pentru deplasările urbane și periurbane de zi cu zi.

Încărcarea rapidă permite alimentarea bateriei de la 20% la 80% în mai puțin de 30 de minute. Viteza maximă de aproximativ 125 km/h confirmă orientarea mașinii spre mobilitatea urbană și periurbană eficientă.

Spring în comparație cu concurenții

În comparație cu rivalii din segmentul urban, Dacia Spring Electric 100 rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni, dar există și alternative cu anumite avantaje. De exemplu, Citroën ë-C3 oferă o baterie mai mare și autonomie mai mare (până la 320 km) și un motor mai puternic, ceea ce îl face mai potrivit și pentru deplasări extra-urbane decât Spring, care are autonomie mai modestă pentru oraș și suburbii.

De asemenea, modele ca Volkswagen e-Up! (cu baterie mai mare și autonomie ceva mai lungă) oferă o perspectivă diferită în segmentul micilor electrice, aducând o combinație de spațiu și performanță ușor superioară, deși la prețuri care pot fi peste cel al Springului.

Mașinile electrice în Alba

La finalul anului 2025, în județul Alba erau înmatriculate 690 de autoturisme electrice 100%, ceea ce înseamnă aproximativ o mașină electrică la 472 de locuitori — semn clar că electricele încă sunt o minoritate în trafic comparativ cu totalul parcului auto.

De asemenea, aproape jumătate dintre cele peste 209.000 de vehicule înmatriculate în Alba au peste 20 de ani, iar mașinile electrice sunt încă o minoritate clară în trafic.

Programul „Rabla Plus” pentru mașini electrice

În România, viitorul Programului Rabla pentru 2026 – inclusiv componenta „Rabla Plus” pentru mașini electrice – este încă neclar la început de an, iar decizia finală depinde de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) ce urmează să fie adoptat.

În declarațiile oficiale, premierul Ilie Bolojan a sugerat că programul „ar putea continua” și în 2026, dar cu o finanțare semnificativ mai redusă și corelată cu nivelul producției naționale de autoturisme, în contextul constrângerilor bugetare și după ce indicatorii din PNRR au fost îndepliniți.

Anul trecut, ecotichetul pentru o mașină electrică 100% prin Rabla Plus se situa în jurul valorii de 18.500 lei (aproximativ 3.500–3.800 €) pentru achiziții noi, dar valoarea exactă și condițiile pentru 2026 nu sunt încă stabilite public de AFM.

Tudor Itu

Foto: captură YouTube Super SPEED la Pro TV

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 54 de secunde

Dacia Spring Electric 100, un competitor real pe piața mașinilor electrice. Ce aduce în plus noul model
Evenimentacum 18 minute

Rezultate la tragerile Loto 6/49, 15 februarie. Care sunt numerele câștigătoare
Evenimentacum 30 de minute

FOTO Modernizarea și dezvoltarea ISU Alba continuă. A fost turnat un covor asfaltic și modernizate și dotate spațiile de lucru
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 6 ore

Termen limită pentru depunerea unui document la Casa de Pensii. Certificatul de Viață, obligatoriu pentru pensionarii din diaspora
Economieacum 2 zile

Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Evenimentacum 5 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare
Evenimentacum 2 zile

Fotbaliștii din Alba cu care România poate ținti calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 4 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Noi drepturi pentru pacienți: vor avea dreptul la a doua opinie medicală și vor fi programați de medici la următoarea consultație
Evenimentacum 12 ore

Ministrul Sănătății vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat. Ce spune Rogobete
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 3 zile

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie