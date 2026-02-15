Dacia Spring Electric 100, un competitor real pe piața mașinilor electrice. Ce aduce în plus noul model

Dacia aduce pe piață noua versiune Spring. Cu un design actualizat și dotări moderne, Spring își propune să rămână una dintre cele mai atractive opțiuni pentru oraș.

Noul Dacia Spring „Electric 100” 2026 poate ajunge în unele piețe la un preț de aproximativ 22.990 de euro, potrivit informațiilor publicate de site-urile auto din România. Acest lucru îl plasează ceva mai sus decât modelele Spring cu baterii mai mici sau prețuri promoționale, dar tot într-o zonă competitivă pentru o mașină 100% electrică nouă.

Modelul Electric 100 este o variantă mai puternică și completă a actualului Spring, oferind performanțe îmbunătățite și dotări mai bogate față de versiunile de bază, ceea ce justifică, în mare parte, și prețul mai ridicat.

Baterie mai mică, putere mai mare

Chiar dacă bateria noului Spring este ceva mai mică ca capacitate decât în trecut (de aproximativ 24,3 kWh net față de aproximativ 26–27 kWh înainte), mașina rămâne potrivită pentru utilizarea urbană de zi cu zi și rămâne cu o autonomie reală bună pentru oraș.

Compoziția sa chimică pe bază de litiu-fosfat de fier (LFP) este optimizată pentru durabilitate și costuri reduse.

Modelul cu aproximativ 75 kW (circa 100 CP) oferă performanțe mai bune decât versiunile de bază, cu accelerație mai vioaie și agilitate în trafic. Autonomia estimată este în jur de aproximativ 225 km, suficientă pentru deplasările urbane și periurbane de zi cu zi.

Încărcarea rapidă permite alimentarea bateriei de la 20% la 80% în mai puțin de 30 de minute. Viteza maximă de aproximativ 125 km/h confirmă orientarea mașinii spre mobilitatea urbană și periurbană eficientă.

Spring în comparație cu concurenții

În comparație cu rivalii din segmentul urban, Dacia Spring Electric 100 rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni, dar există și alternative cu anumite avantaje. De exemplu, Citroën ë-C3 oferă o baterie mai mare și autonomie mai mare (până la 320 km) și un motor mai puternic, ceea ce îl face mai potrivit și pentru deplasări extra-urbane decât Spring, care are autonomie mai modestă pentru oraș și suburbii.

De asemenea, modele ca Volkswagen e-Up! (cu baterie mai mare și autonomie ceva mai lungă) oferă o perspectivă diferită în segmentul micilor electrice, aducând o combinație de spațiu și performanță ușor superioară, deși la prețuri care pot fi peste cel al Springului.

Mașinile electrice în Alba

La finalul anului 2025, în județul Alba erau înmatriculate 690 de autoturisme electrice 100%, ceea ce înseamnă aproximativ o mașină electrică la 472 de locuitori — semn clar că electricele încă sunt o minoritate în trafic comparativ cu totalul parcului auto.

De asemenea, aproape jumătate dintre cele peste 209.000 de vehicule înmatriculate în Alba au peste 20 de ani, iar mașinile electrice sunt încă o minoritate clară în trafic.

Programul „Rabla Plus” pentru mașini electrice

În România, viitorul Programului Rabla pentru 2026 – inclusiv componenta „Rabla Plus” pentru mașini electrice – este încă neclar la început de an, iar decizia finală depinde de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) ce urmează să fie adoptat.

În declarațiile oficiale, premierul Ilie Bolojan a sugerat că programul „ar putea continua” și în 2026, dar cu o finanțare semnificativ mai redusă și corelată cu nivelul producției naționale de autoturisme, în contextul constrângerilor bugetare și după ce indicatorii din PNRR au fost îndepliniți.

Anul trecut, ecotichetul pentru o mașină electrică 100% prin Rabla Plus se situa în jurul valorii de 18.500 lei (aproximativ 3.500–3.800 €) pentru achiziții noi, dar valoarea exactă și condițiile pentru 2026 nu sunt încă stabilite public de AFM.

Tudor Itu

Foto: captură YouTube Super SPEED la Pro TV

