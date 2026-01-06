Risc crescut de avalanșă la Straja, în Șureanu și în alte masive muntoase din România. Avertisment pentru turiști

În masivele muntoase din România este risc de avalanșă la altitudini mari. Turiștii sunt avertizați să nu părăsească zonele amenajate pentru schi.

Salvamontiștii din Lupeni, care deservesc și stațiunea montană Straja, au avertizat, marți, asupra riscului crescut de avalanșă apărut în zona de creastă a Masivului Vâlcan, la peste 1.600 de metri altitudine, din cauza zăpezii aduse de vânt care formează cornișe de peste 2,5 metri înălțime.

”În zona de creastă, la peste 1.600 de metri, este un risc crescut de avalanșă. În aceste zone, zăpada adusă de vânt a format cornișe de 2,5 sau chiar 3 metri, care favorizează declanșarea avalanșelor. De aceea, le recomandăm turiștilor să nu părăsească zonele schiabile amenajate din stațiune”, a declarat șeful Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, în stațiunea Straja se aflau, marți, peste 2.500 de turiști, salvamontiștii estimând că numărul acestora va crește, dacă vremea se va îmbunătăți.

În stațiune sunt deschise pârtiile Sfântu Gheorghe, Platoul Soarelui, Constantinescu și Mutu, stratul de zăpadă în zona schiabilă pregătită pentru schi depășind 40 de centimetri.

În afara pârtiilor, zăpada măsoară între 60 și 70 de centimetri, a mai spus șeful Salvamont Lupeni.

Risc însemnat de avalanșă la Șureanu

Meteorologii au declarat risc însemnat de avalanșă (nivel 3) în Munții Parâng și Șureanu încă de luni, 5 ianuarie.

La peste 1800 de metri, pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze zăpada care se va depune sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, mai ales la suprasarcini.

Sub 1800 m, se vor semnala unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m.

Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș și Bucegi

La peste 1800 de metri, este risc mare (nivel 4) de avalanșă. Vântul puternic din ultimele zile a depus zăpada ușoară în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt. În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc mare (4).

Sub 1800 m, pe fondul creșterii temperaturii și temporar al precipitațiilor lichide, se vor semnala curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1500-1800 m - risc însemnat (3).

Risc mare de avalanșă în Munții Țarcu-Godeanu

La peste 1800 de metri, din cauza vântului puternic, zăpada proaspătă, ușoară, s-a depus în zonele adăpostite în depozite consistente. În special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt, unele de grosimi considerabile. Sub acest strat se regăsește un strat de cristale tip cupă, în special pe versanții nordici, cu care stratul superior are aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Deasupra solului este un strat întărit.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recent acumulată sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, sub influența creșterii de temperatură, cât mai ales la suprasarcini - risc mare (4).

Sub 1800 m, vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m - risc însemnat (3).

Risc însemnat de avalanșă în Carpații Orientali

La peste 1800 m, s-au format noi plăci de vânt. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze plăcile de vânt formate în zona crestelor și stratul recent depus, mai ales la suprasarcini. Creșterea temperaturii va facilita posibilitatea apariției unor curgeri spontane, pe pantele mai înclinate. Riscul este însemnat (3).

Sub 1800 m, vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc moderat (2).

Risc însemnat de avalanșă în Carpații Occidentali

Zăpada recent acumulată este depusă peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente de zăpadă se întâlnesc pe văile adăpostite, unde a fost adusă de vânt. În apropierea crestelor întâlnim plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi însemnat (3).

