ROBOR la 3 luni începe anul 2026 la același nivel cu finalul lui 2025. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni

BNR

Publicat

acum 11 secunde

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat ca referință pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a deschis anul 2026 la nivelul de 6,14%, menținându-se astfel la același nivel cu care s-a încheiat anul precedent, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

În schimb, indicii ROBOR la 6 și 12 luni înregistrează ușoare creșteri în prima zi bancară a noului an.

ROBOR la 3 luni, care se aplică pentru creditele în lei cu dobândă variabilă contractate de populație înainte de mai 2019, precum și pentru împrumuturile companiilor, a rămas stabil la 6,14% la deschiderea anului 2026. Deși nivelul este identic cu cel de la sfârșitul lui 2025, anul trecut a adus o creștere a acestui indice, scrie Mediafax.

Comparativ cu începutul anului 2025, când ROBOR la 3 luni era cotat la 5,92% (3 ianuarie 2025), indicele a înregistrat o creștere de aproximativ 3,7% în termeni relativi pe parcursul anului.

Conform celui mai recent sondaj realizat de Asociația CFA România în luna decembrie, analiștii financiari estimează o scădere a indicelui ROBOR la 3 luni în următoarele 12 luni. Previziunile indică un nivel de 5,82%, ceea ce ar însemna o reducere cu aproximativ 0,32 puncte procentuale față de nivelul actual.

În prima zi bancară din 2026, ceilalți indici ROBOR prezintă următoarea situație:

  • ROBOR la 6 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a poziționat la 6,28%, ușor mai ridicat decât indicele la 3 luni.
  • ROBOR la 12 luni a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 6,49%, față de 6,48% pe 31 decembrie 2025.

sursa: mediafax.ro

