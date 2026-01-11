Connect with us

Eveniment

România, printre țările cele mai sigure pentru turiști. Clasamentul întocmit de Departamentul American de Stat

Publicat

acum O oră

România, printre țările cele mai sigure pentru turiști: Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentele de călătorie, plasând România și vecinii din Europa de Est în categoria celor mai sigure destinații din lume.

Cu un nivel de risc minim, Bucureștiul și Clujul devin alternative strategice la marile capitale vestice, aflate sub alertă de terorism, scrie Economedia.

Vezi și TOP 10 - cele mai frumoase locuri din România, potrivit Tripadvisor: În clasament este inclusă și Cetatea Alba Iulia

Într-o analiză recentă a riscurilor globale, oficialii americani confirmă că România menține statutul de „Nivel 1”(categoria cu cel mai mic risc), ceea ce înseamnă că turiștii trebuie să ia doar măsuri de precauție obișnuite.

Această clasificare plasează țara noastră într-o poziție privilegiată față de destinații tradiționale precum Franța, Germania, Italia sau Spania.

Acestea sunt menținute la Nivelul 2 din cauza amenințărilor teroriste persistente.

România, printre țările cele mai sigure pentru turiști: Lista celor mai sigure țări europene

  • România
  • Bulgaria
  • Polonia
  • Republica Cehă
  • Ungaria
  • Slovacia
  • Slovenia
  • Estonia
  • Letonia
  • Lituania
  • Islanda
  • Norvegia
  • Finlanda
  • Croația
  • Grecia
  • Muntenegru
  • Macedonia de Nord
  • Albania
  • Elveția
  • Austria
  • Portugalia
  • Irlanda
  • Luxemburg
  • Andorra
  • Monaco
  • San Marino
  • Malta

Țările de mai sus sunt încadrate la Nivelul 1.

Conform raportului american, centrele urbane dens populate din Europa de Vest și punctele turistice emblematice rămân ținte atractive pentru atacuri extremiste.

În schimb, România și statele baltice sau Polonia sunt considerate destinații cu „riscuri suplimentare minime”, unde vigilența standard este suficientă.

Când este considerată o țară, sigură pentru turiști

O țară este percepută ca fiind sigură pentru turiști atunci când reușește să creeze un sentiment general de încredere, predictibilitate și protecție pentru cei care o vizitează.

Siguranța nu ține doar de absența pericolelor. Ține și de modul în care statul și societatea gestionează riscurile inevitabile și îi fac pe oameni să se simtă bineveniți și în siguranță.

Un prim element esențial este stabilitatea. Țările în care nu există conflicte armate, tensiuni politice majore sau proteste violente sunt, în mod natural, mai atractive pentru turiști.

Stabilitatea politică și socială se reflectă în viața de zi cu zi. Transportul funcționează normal, instituțiile sunt previzibile, iar regulile sunt clare și respectate.

Pentru un turist, această normalitate înseamnă libertatea de a explora fără teamă.

La fel de importantă este siguranța publică. Prezența vizibilă, dar discretă, a forțelor de ordine transmit ideea că statul își protejează atât cetățenii, cât și vizitatorii.

Turiștii se simt în siguranță în țările unde pot circula fără grijă, inclusiv seara.

Infrastructura joacă, de asemenea, un rol major. Drumurile bine întreținute, transportul public sigur, iluminatul stradal adecvat și semnalizarea clară reduc riscurile de accidente și dezorientare.

În același timp, un sistem medical accesibil și eficient, capabil să intervină rapid în caz de nevoie, oferă turiștilor un sentiment suplimentar de protecție.

Un alt factor esențial este cultura ospitalității și respectul față de lege. În țările unde oamenii sunt deschiși, obișnuiți cu vizitatori din alte culturi, turiștii se simt mai ușor integrați.

Nu în ultimul rând, capacitatea unei țări de a gestiona riscurile naturale sau sanitare contează enorm.

Sisteme de avertizare, planuri de urgență și comunicare rapidă în caz de dezastre naturale sau epidemii arată că siguranța turiștilor este luată în serios.

Modul în care acestea sunt gestionate face diferența dintre o destinație percepută ca nesigură și una considerată responsabilă.

În esență, o țară devine sigură pentru turiști atunci când combină stabilitatea, protecția, infrastructura și respectul față de oameni.

Siguranța nu este doar o condiție, ci o experiență pe care vizitatorii o simt din primul moment și pe care o duc cu ei, sub forma unei impresii durabile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

România, printre țările cele mai sigure pentru turiști. Clasamentul întocmit de Departamentul American de Stat
De ce se pune o cană de apă pe calorifer
Evenimentacum 2 ore

De ce se pune o cană de apă pe calorifer, iarna? Un gest simplu poate avea efecte importante
Evenimentacum 3 ore

Pachetul pentru școală poate conține aproape 50 de aditivi alimentari. Lista produselor și cantitatea. Avertisment InfoCons
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Administrațieacum o zi

VIDEO: Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, înaintea meciului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

Impozitul pe proprietate 2026. Precizări OFICIALE de la Guvern: Banii colectați din impozite și taxe rămân la bugetele locale
Economieacum 12 ore

Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul producției strugurilor de masă. Ghidul, în consultare publică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 13 ore

Numerele la LOTO, la extragerea din 11 ianuarie. Premii uriașe duminică la tragerile Loto 6/49 şi Joker
Evenimentacum 16 ore

11 ianuarie: Ziua Națională a Artei Fotografice în România. A fost aleasă în onoarea lui Carol Popp de Szathmáry
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 12 ore

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 14 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 2 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației
Educațieacum o zi

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care vor să își continue activitatea până la 65 de ani
Mai mult din Educatie