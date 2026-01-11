România, printre țările cele mai sigure pentru turiști. Clasamentul întocmit de Departamentul American de Stat

România, printre țările cele mai sigure pentru turiști: Departamentul de Stat al SUA a actualizat avertismentele de călătorie, plasând România și vecinii din Europa de Est în categoria celor mai sigure destinații din lume.

Cu un nivel de risc minim, Bucureștiul și Clujul devin alternative strategice la marile capitale vestice, aflate sub alertă de terorism, scrie Economedia.

Într-o analiză recentă a riscurilor globale, oficialii americani confirmă că România menține statutul de „Nivel 1”(categoria cu cel mai mic risc), ceea ce înseamnă că turiștii trebuie să ia doar măsuri de precauție obișnuite.

Această clasificare plasează țara noastră într-o poziție privilegiată față de destinații tradiționale precum Franța, Germania, Italia sau Spania.

Acestea sunt menținute la Nivelul 2 din cauza amenințărilor teroriste persistente.

România

Bulgaria

Polonia

Republica Cehă

Ungaria

Slovacia

Slovenia

Estonia

Letonia

Lituania

Islanda

Norvegia

Finlanda

Croația

Grecia

Muntenegru

Macedonia de Nord

Albania

Elveția

Austria

Portugalia

Irlanda

Luxemburg

Andorra

Monaco

San Marino

Malta

Țările de mai sus sunt încadrate la Nivelul 1.

Conform raportului american, centrele urbane dens populate din Europa de Vest și punctele turistice emblematice rămân ținte atractive pentru atacuri extremiste.

În schimb, România și statele baltice sau Polonia sunt considerate destinații cu „riscuri suplimentare minime”, unde vigilența standard este suficientă.

Când este considerată o țară, sigură pentru turiști

O țară este percepută ca fiind sigură pentru turiști atunci când reușește să creeze un sentiment general de încredere, predictibilitate și protecție pentru cei care o vizitează.

Siguranța nu ține doar de absența pericolelor. Ține și de modul în care statul și societatea gestionează riscurile inevitabile și îi fac pe oameni să se simtă bineveniți și în siguranță.

Un prim element esențial este stabilitatea. Țările în care nu există conflicte armate, tensiuni politice majore sau proteste violente sunt, în mod natural, mai atractive pentru turiști.

Stabilitatea politică și socială se reflectă în viața de zi cu zi. Transportul funcționează normal, instituțiile sunt previzibile, iar regulile sunt clare și respectate.

Pentru un turist, această normalitate înseamnă libertatea de a explora fără teamă.

La fel de importantă este siguranța publică. Prezența vizibilă, dar discretă, a forțelor de ordine transmit ideea că statul își protejează atât cetățenii, cât și vizitatorii.

Turiștii se simt în siguranță în țările unde pot circula fără grijă, inclusiv seara.

Infrastructura joacă, de asemenea, un rol major. Drumurile bine întreținute, transportul public sigur, iluminatul stradal adecvat și semnalizarea clară reduc riscurile de accidente și dezorientare.

În același timp, un sistem medical accesibil și eficient, capabil să intervină rapid în caz de nevoie, oferă turiștilor un sentiment suplimentar de protecție.

Un alt factor esențial este cultura ospitalității și respectul față de lege. În țările unde oamenii sunt deschiși, obișnuiți cu vizitatori din alte culturi, turiștii se simt mai ușor integrați.

Nu în ultimul rând, capacitatea unei țări de a gestiona riscurile naturale sau sanitare contează enorm.

Sisteme de avertizare, planuri de urgență și comunicare rapidă în caz de dezastre naturale sau epidemii arată că siguranța turiștilor este luată în serios.

Modul în care acestea sunt gestionate face diferența dintre o destinație percepută ca nesigură și una considerată responsabilă.

În esență, o țară devine sigură pentru turiști atunci când combină stabilitatea, protecția, infrastructura și respectul față de oameni.

Siguranța nu este doar o condiție, ci o experiență pe care vizitatorii o simt din primul moment și pe care o duc cu ei, sub forma unei impresii durabile.

