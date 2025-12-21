Connect with us

Romsilva: Populația poate cumpăra lemn pentru foc prin intermediul unui magazin online. Prețurile pentru un metru cub

Publicat

acum 13 secunde

Populația poate achiziționa, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă și procesul de achiziție, potrivit informațiilor furnizate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

„Anul acesta am reușit, în premieră să creăm un magazin online pe care sper să-l utilizeze de acum cât mai multă lume. Este un magazin online prin care vrem să promovăm și să vindem masa lemnoasă către populație. Se numește exact romsilva.store acest site și vrem să sprijinim populația să-și ajute mai ușor părinții, bunicii cu procurarea lemnului de foc prin acest magazin online”, a declarat recent directorul general al regiei, Jean Vișan, în cadrul unei conferințe de bilanț, citat de Agerpres.

Creștere a vânzărilor și prețuri stabile

Potrivit sursei citate, Romsilva a vândut direct populației peste 1,75 milioane mc de lemn de foc, cu aproximativ 50.000 mc mai mult decât în anul precedent, iar prețul de valorificare pentru acest lemn de foc a fost menținut la nivelul anului 2024, adică undeva la 300 lei pe metru cub, fără TVA.

Prețurile practicate de ocoalele silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva variază în principal în funcție de specie, sortiment și locul de livrare, iar în majoritatea cazurilor se aliniază la prețul de la locul recoltării.

Servicii personalizate pentru clienți

În funcție de solicitări, unele ocoale silvice au asigurat, contra cost, transportul lemnului la domiciliu și servicii suplimentare, precum secționarea sau despicarea. De asemenea, anumite subunități au pus la dispoziție și lemn de foc vrac, lemn ambalat în saci sau lemn paletizat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor diferite ale cumpărătorilor.

„Creșterea volumului livrat către populație, în condițiile menținerii unui nivel de preț comparabil, reflectă o capacitate mai bună de a răspunde cererii și de a asigura continuitatea aprovizionării”, susțin reprezentanții Romsilva.

Furnizări către agenții economici

În ceea ce privește vânzarea masei lemnoase, șeful Romsilva a menționat că în primele 11 luni ale acestui an, regia a furnizat către agenții economici aproape 7 milioane mc de lemn.

„Am asigurat astfel continuitatea nivelului către piață și către agenții economici. Din totalul volumului, 1,62 milioane mc au fost valorificați ca lemn fasonat, iar 5,3 milioane mc a fost lemn pe picior.. Din volumul valorificat pe picior a existat o creștere de peste 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, reflectând o dinamică mai bună a cererii, în timp ce prețul pentru adjudecare a fost puțin mai mic, undeva cu 7%, față de anul trecut”, a precizat Vișan.

Datele Romsilva arată că volumul total furnizat către agenții economici, în primele 11 luni ale anului, a fost de 6.943.071 metri cubi de lemn, din care 1.618.771 metri cubi a fost valorificat ca lemn fasonat, la un preț mediu de 410 lei/metru cub, fără TVA. În același timp, în urma licitațiilor au fost exploatați 5.324.300 metri cubi ca lemn pe picior, prețul mediu de adjudecare fiind de 228,72 lei/metru cub, fără TVA.

La lemnul adjudecat pe picior, volumul a înregistrat o creștere de 21% față de perioada similară a anului trecut, ceea ce indică o dinamică mai bună a cererii și a valorificării cantităților puse pe piață. În același timp, prețul mediu de adjudecare a scăzut cu 7% comparativ cu anul trecut, pe fondul fluctuațiilor din piața lemnului, menținând totodată un cadru de tranzacționare competitiv, susțin reprezentanții regiei.

Planuri pentru 2026

Pentru anul 2026, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are prevăzut un program de recoltare a masei lemnoase de 9,35 milioane de metri cubi, din care 4,67 milioane metri cubi ca lemn fasonat și 4,67 milioane metri cubi ca lemn pe picior.

Romsilva administrează 4,2 milioane hectare de păduri, din care 3,13 milioane hectare sunt păduri proprietate publică a statului, circa 48% din pădurile țării, iar pentru 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate asigură servicii silvice. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale, precum și 12 herghelii de stat.

Toate pădurile proprietate publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.

