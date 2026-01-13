Eveniment
S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Sunt peste 110 de pacienți internați în spitale cu acest diagnostic, dar și cu gripă.
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a comunicat datele înregistrate în săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026.
Potrivit sursei citate, sunt mai multe cazuri de pneumonii și infecții respiratorii, însă cele de gripă au scăzut.
- Gripa: 163 cazuri (cu 51,49% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 28 cazuri internate
- Infecții acute căi respiratorii superioare: 1908 cazuri (cu 10,99% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 21 internate.
- Pneumonii: 312 cazuri (cu 13,87% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 67 internate.
Recomandările Ministerului Sănătății
Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:
- Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.
- Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.
- Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.
- Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.
- Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.
- Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.
- Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.
