S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Sunt peste 110 de pacienți internați în spitale cu acest diagnostic, dar și cu gripă.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a comunicat datele înregistrate în săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026.

Potrivit sursei citate, sunt mai multe cazuri de pneumonii și infecții respiratorii, însă cele de gripă au scăzut.

Gripa: 163 cazuri (cu 51,49% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 28 cazuri internate

Infecții acute căi respiratorii superioare: 1908 cazuri (cu 10,99% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 21 internate.

Pneumonii: 312 cazuri (cu 13,87% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 67 internate.

Recomandările Ministerului Sănătății

Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.

Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.

Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.

Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.

Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

