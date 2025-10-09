Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 21 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă

Un lot de 21 de sportivi din Alba Iulia au participat în weekend-ul ce a trecut la Cupa României de Taekwondo, desfășurată la Miercurea Ciuc. Aceștia au reprezentat trei cluburi sportive din județ: CS Unirea, CSM Unirea și Revolution Academy Alba Iulia.

Sportivii sunt antrenați de antrenorul Alin Moldovan. Aceștia au reușit mai multe clasări pe podium. De la medalii de aur la medalii de bronz.

Cine sunt sportivii și ce locuri au obținut

Boloage Alecsandru Dorin – locul 1 – CS Unirea Alba Iulia

Grapa Andrei Emanuel – locul 1, locul 1 – CS Unirea Alba Iulia

Jelea Eduard – locul 2 – CS Unirea Alba Iulia

Popa Andrei – locul 3, locul 2 – CS Unirea Alba Iulia

Vas Karina – locul 3 – CS Unirea Alba Iulia

Cetean Eduard – locul 3 – CS Unirea Alba Iulia

Ciontea Bianca – locul 4 – CS Unirea Alba Iulia

Petric Ilinca – locul 1 – CSM Unirea Alba Iulia

Muntea Mario – locul 1 – CSM Unirea Alba Iulia

Todoca Toma – locul 2 – CSM Unirea Alba Iulia

Cetean Luca – locul 3 – CSM Unirea Alba Iulia

Boca Rares – locul 3 – CSM Unirea Alba Iulia

Comsa Tudor – locul 3 – CSM Unirea Alba Iulia

Ciontea Cristina – locul 1 – Revolution Academy

Melnic Ianis – locul 2 – Revolution Academy

Câmpean Bianca Maria – locul 3 – Revolution Academy

Târlea David – locul 3 – Revolution Academy

Au participat la competiție și sportivii din Parte

Alesia Jurj

Penzi David

Ciontea Bianca

Botoi Dominic

Boitor Mihai

Scutaru Sebastian

Lupu Geanina

”Avem o nouă generație de sportivi în cadrul cluburilor. Sportivi care promit, sunt tineri, au tot timpul în fața pentru a face performanță. În opt ani de activitate am crescut sportivi și i-am dus până la cel mai înalt nivel competițional, inclusiv la campionate europene unde s-au clasat pe podium. Acum creștem o nouă generație de practicanți de taekwondo. Prin foarte multă muncă și disciplină o medalie de bronz se poate transforma într-o medalie de aur. Sunt mulțumit de sportivii mei și fericit că pornim iar la drum cu o nouă generație”, a declarat Alin Moldovan pentru alba24.ro.

