Eveniment
Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 21 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă
Un lot de 21 de sportivi din Alba Iulia au participat în weekend-ul ce a trecut la Cupa României de Taekwondo, desfășurată la Miercurea Ciuc. Aceștia au reprezentat trei cluburi sportive din județ: CS Unirea, CSM Unirea și Revolution Academy Alba Iulia.
Sportivii sunt antrenați de antrenorul Alin Moldovan. Aceștia au reușit mai multe clasări pe podium. De la medalii de aur la medalii de bronz.
Cine sunt sportivii și ce locuri au obținut
- Boloage Alecsandru Dorin – locul 1 – CS Unirea Alba Iulia
- Grapa Andrei Emanuel – locul 1, locul 1 – CS Unirea Alba Iulia
- Jelea Eduard – locul 2 – CS Unirea Alba Iulia
- Popa Andrei – locul 3, locul 2 – CS Unirea Alba Iulia
- Vas Karina – locul 3 – CS Unirea Alba Iulia
- Cetean Eduard – locul 3 – CS Unirea Alba Iulia
- Ciontea Bianca – locul 4 – CS Unirea Alba Iulia
- Petric Ilinca – locul 1 – CSM Unirea Alba Iulia
- Muntea Mario – locul 1 – CSM Unirea Alba Iulia
- Todoca Toma – locul 2 – CSM Unirea Alba Iulia
- Cetean Luca – locul 3 – CSM Unirea Alba Iulia
- Boca Rares – locul 3 – CSM Unirea Alba Iulia
- Comsa Tudor – locul 3 – CSM Unirea Alba Iulia
- Ciontea Cristina – locul 1 – Revolution Academy
- Melnic Ianis – locul 2 – Revolution Academy
- Câmpean Bianca Maria – locul 3 – Revolution Academy
- Târlea David – locul 3 – Revolution Academy
Au participat la competiție și sportivii din Parte
- Alesia Jurj
- Penzi David
- Ciontea Bianca
- Botoi Dominic
- Boitor Mihai
- Scutaru Sebastian
- Lupu Geanina
”Avem o nouă generație de sportivi în cadrul cluburilor. Sportivi care promit, sunt tineri, au tot timpul în fața pentru a face performanță. În opt ani de activitate am crescut sportivi și i-am dus până la cel mai înalt nivel competițional, inclusiv la campionate europene unde s-au clasat pe podium. Acum creștem o nouă generație de practicanți de taekwondo. Prin foarte multă muncă și disciplină o medalie de bronz se poate transforma într-o medalie de aur. Sunt mulțumit de sportivii mei și fericit că pornim iar la drum cu o nouă generație”, a declarat Alin Moldovan pentru alba24.ro.
