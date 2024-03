Salbă de medalii pentru practicanții de taekwondo din Alba Iulia, la campionatul din Bistrița. Ce locuri au obținut luptătorii

Practicanții de taekwondo din Alba Iulia s-au întors cu medalii la gât de la Bistrița. Aceștia au participat la un turneu național de Taekwondo. Peste 500 de sportivi au luat parte la competiție, iar sportivii din Alba Iulia au reușit să se impună în multe meciuri.

Sportivii din Alba Iulia au reprezentat cluburile CSM Alba Iulia și CS Alba Iulia, fiind antrenați de Alin Moldovan.

Competiția a fost organizată de CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud și Federația Română de Taekwondo WT. În total peste 500 de sportivi de la 23 de cluburi din România au luptat pentru victorii.

Ce medalii au obținut sportivii

CS Municipal Unirea

Boca Rares aur

Ciontea Bianca aur

Cetean Luca argint

Comsa Tudor bronz

CS Unirea Alba Iulia

Boloage Alecsandru aur

Vas Karina aur

Grapa Andrei aur

Popa Andrei bronz

Jelea Edi bronz

”Am început anul competițional cu o reușită. Am luat o serie de medalii într-o competiție cu peste 500 de sportivi de la peste 20 de cluburi din țară. Este un cumul de factori care ne-au ajutat: ambiția sportivilor, noua sala de antrenament care ne permite mai multe facilități, dar și implicarea părinților.

Am luptat bine, am punctat, dar am și greșit. Știm la ce trebuie să fim atenți pe viitor, și ce greșeli să reparăm. Mulțumim Primăriei și conducerii celor două cluburi pentru sprijinul acordat.

După acest weekend ne întoarcem în sala de antrenament pentru a ne pregăti. Umrează alte competiții și trebuie reprezentăm cu mândrie Alba Iulia și județul Alba”, a declarat Alin Moldovan, antrenorul secțiilor de taekwondo de la CS Unirea și CSM Unirea, pentru alba24.ro.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News