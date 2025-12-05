Connect with us

Sâmbătă, 6 decembrie: Volei Alba Blaj – CSM București, ultimul meci pe care campioana României îl dispută la Blaj în acest an

acum 17 secunde

Campioana României Volei Alba Blaj va disputa sâmbătă, de la ora 18:00, ultimul meci din acest an la Blaj, împotriva formației CSM București, în cadrul etapei a VIII-a din Divizia A1 feminin.  

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și de la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor:

  • 15 lei (Sectoare A, B, C)
  • 100 lei (Sector Oficial)

Programul casei de bilete (4-6 decembrie 2025):

  • Joi – Vineri: 14:00 – 18:00
  • Sâmbătă: 16:00 – 19:00

Toți elevii beneficiază de intrare liberă la meciurile susținute de CSM Volei Alba Blaj pe teren propriu, atât în campionat și Cupa României, cât și în Liga Campionilor, în sezonul 2025-2026.

Elevii vor avea acces la meciuri doar pe baza carnetului de elev. Biletele gratuite vor fi ridicate în ziua meciului, cu două ore înainte de start, de la casa de bilete, situată la intrarea principală în Alba Blaj Arena. Biletele pentru elevi nu pot fi achiziționate online.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 5 ani, accesul este gratuit, fără bilet, dar numai cu însoțitor.

Adulții care vor veni la meci însoțiți de copii vor achita doar biletul pentru adult, urmând să primească bilete gratuite, în funcție de numărul de copii, lângă locul plătit.

Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin prezentarea legitimației/documentelor justificative la intrarea generală a spectatorilor (zona turnicheți).

