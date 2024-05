SÂMBĂTĂ: Opera Rock „Meșterul Manole”, la Sebeș. Spectacol-concert în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”

Sâmbătă, 18 mai, începând cu ora 19:30, publicul este invitat la Opera Rock „Meșterul Manole”, un eveniment unic care va avea loc la Biserica Evanghelică din Sebeș. Acest spectacol-concert este o producție a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” și face parte din programul celei de-a XLIV-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș.

„Meșterul Manole” – Opera Rock este o experiență captivantă care aduce în lumina reflectoarelor unul dintre cele mai fascinante mituri ale culturii românești. Cu o interpretare modernă și puternică, acest spectacol-concert combină muzica rock vibrantă cu povestea tragică a lui Manole, construind un univers emoționant și captivant pentru public. Prin intermediul unei partituri muzicale puternice și a unei distribuții talentate, spectacolul își propune să treacă dincolo de limitele timpului și să aducă în prezent povestea universală a unui erou încercat de contradicțiile lumii sale. Cu scene dramatice, momente intense și o muzică care îmbină elemente contemporane cu influențe din folclorul românesc, „Meșterul Manole” – Opera Rock surprinde esența trăirilor umane profunde și lupta interioară a personajelor. Această producție reprezintă o călătorie emoțională și sonoră într-un univers mitic, în care sacrificiul și pasiunea pentru creație se întâlnesc într-un tablou fascinant.

Conducere muzicală: Constantin Grigore

Soliști:

Florin Budnaru – Manole

Daniela Bucșan – Miruna

Florin Ganea – Povestitor

Trupa Rock:

Josef Kappl – chitară bas

Ciprian Pop- chitară

Robert Magheți- tobe

Voce prezentator: Valentino Tiron

Cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Compoziție și aranjament muzical: Josef Kappl

Libret: Victor Cârcu

Scenografie: Vladimir Turturica

Coregrafie: Relu Dobrin

Asistent regie: Sorina Micșunescu

Concept: Radu Petrovici și Rebecca Diaconu

Dirijor Cor: Aurel Muraru

Durata: 2h cu o pauză

„Opera reprezintă o lucrare muzicală amplă, pe un libret scris în anii ’70 de Victor Cârcu. Această lucrare poate fi prezentată atât sub forma operei clasice, cât și sub formă concertantă. Nașterea «Meșterului Manole» a fost la fel de grea ca și realizarea construcțiilor acestuia. Greutatea a constat, în primul rând, în găsirea limbajului muzical care să fie în concordanță cu textul. În momentul în care am găsit acest limbaj, de inspirație folclorică, bineînțeles, am început lucrul, care a durat din 2008 până astăzi (2013), cu o întrerupere de doi ani.” – Josef Kappl

Spectacolul „Meșterul Manole” – Opera Rock este destinat nu doar iubitorilor de muzică rock, ci și celor pasionați de mitologie și de povestiri epice. Este o experiență ce transcendă genurile, aducând în prim-plan valori și dileme umane care continuă să fascineze și să inspire în orice epocă.

