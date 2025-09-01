Connect with us

Sărbătoarea Recoltei, în 6 septembrie, la Castelul Bethlen-Haller. Cum se fac înscrieri

La Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, pe 6 septembrie, sunteți invitați la Sărbătoarea Recoltei. Este un eveniment organizat de Jidvei în colaborare cu Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba.  

Sărbătoarea Recoltei este o zi în care rădăcinile, omul și rodul se întâlnesc într-o poveste despre tradiție, meșteșug și bucurie.

În inima Țării Vinului, vinul este simbol al timpului și al răbdării, castelul – martor al istoriei, iar oamenii sunt sufletul care dă viață fiecărei recolte, transmit organizatorii.

Va fi concert live cu Damian Drăghici & Brothers, Orchestra și Ansamblul Jidvei, spectacole de dans cu Ansamblul Valea Târnavelor, Frizzante Dance Studio și GimStar, precum și ateliere și expoziții tematice organizate de Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.

Pentru cei mici, sunt pregătite ateliere creative, teatru de păpuși, competiții sportive și alte surprize.

”În spiritul tradițiilor locale, vei putea participa la concursuri de cules struguri cu premii dedicate sărbătorii recoltei, precum vânătoarea de comori în podgorie sau culesul strugurilor contra timp – activități potrivite pentru familii și prieteni, indiferent de vârstă.

Pe parcursul zilei, vei putea vizita Castelul și serele Castelului, crama și podgoria Jidvei, încerca tirul cu arcul sau pur și simplu te vei bucura de o plimbare relaxantă prin domeniu.

Experiența va fi completată de preparate culinare gătite cu ingrediente proaspete din ferma Găbănașului Castelului, băuturi răcoritoare naturale, vinuri și spumante Jidvei, dar și cocktailuri pregătite pe loc de mixologi”, transmit reprezentanții Centrului de Cultură Augustin Bena.

Cu codul CULTURA10, ce interesați pot primi reducere de 10% la taxa de înscriere, până în 4 septembrie, AICI.

