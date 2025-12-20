Scandal într-un local din Roșia Montană. Un tânăr din Dăroaia și o tânără din județul Cluj, REȚINUȚI de polițiști

Un tânăr de 19 ani din localitatea Dăroaia și o tânără de 19 ani din județul Cluj au fost reținuți de polițiști vineri, după ce au agresat mai multe persoane și au provocat un scandal într-un local din comuna Roșia Montană.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 decembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montană au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Dăroaia, județul Alba și o tânără de 19 ani, din localitatea Mănășturel, județul Cluj, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 18 decembrie 2025, în jurul orei 17.00, în timp ce se aflau în incinta unui local din comuna Roșia Montană, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, cei doi tineri ar fi agresat fizic trei persoane, în vârstă de 30, 32 și 40 de ani și ar fi tulburat astfel ordinea și liniștea publică.

În cursul zilei de azi, 20 decembrie 2025, tinerii vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

