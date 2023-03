Scandal la Spitalul din Cugir. Un medic demisionează, după ce un coleg ar fi adus martori mincinoși împotriva sa. Protest anunțat

Un nou scandal a izbucnit la Spitalul din Cugir. Un medic urolog a anunțat joi că își va da demisia după ce un alt medic din spital ar fi adus martori mincinoși împotriva sa.

„Cu mult respect vă anunț că începând cu data de 6 martie 2023 îmi voi da demisia de la Spitalul Or. Cugir.

M-am săturat să fiu în bătaia puștii fără motiv, mai ales colegilor pe care i-am ajutat și i-am adus la Spitalul din Cugir, în special Dr. Summant (ortoped).

Caracterul lui jegos a mers pâna acolo încât a reușit să convingă doi pacienți și să îi aducă martori mincinoși (ca eu i-aș fi înjurat) la Comisia de disciplină a spitalului.

Știți foarte bine că de 4 ani jumate de când am venit aici am ajutat pe toată lumea și am făcut și din imposibil posibil.

Refuz să mai coordonez CPU, refuz să îmi mai asum cazurile pe care le el le refuză să le vadă, pacienți în stare gravă, pacienți care puteau fi rezolvați aici și pentru care m-am milogit de multe ori în multe centre să fie luați să fie rezolvați pentru că am vrut să îmi fac datoria ca și om în primul rând..”, a transmis medicul Eugen Brîndaș.

Soția acestuia a anunțat organizarea unui protest, vineri, de la ora 08:00.

„Astăzi, vin să vă cer ajutorul tuturor celor care îl cunoașteți pe soțul meu, Dr. Brîndaș Eugen – urolog la Spitalul Orășenesc Cugir.

Dr. Summant Ramchurn – ortopedul de la Spitalul Orășenesc Cugir, a adus martori mincinoși împotriva soțului meu.

Eu sunt prima și cea care îl cunoaste cel mai bine, de câte ori m-au întrebat copii:

– Mami, tati nu mai vine acasă? Pentru că avea 3-4 gărzi legate în spital.

– Mami, mi-ar plăcea să vină și tati cu noi la parc… la antrenamente, la dansuri… Să ne ia de la școală… Să vină la serbare….

Pacienții de la cabinetul privat care îl așteptau câte 20-30-40 minute pentru că mai avea pacienți de rezolvat în spital…

De câte ori a renunțat la zilele de concediu pentru că în spital era nevoie de el… serile când este acasă și vorbește cu pacienți la telefon, sau cu colegii despre cazurile din spital… de câte ori s-a ridicat din pat în mijlocul nopții și s-a dus la spital pentru că era nevoie de el.

Niciodată nu a zis – NU!

Dar în acest moment paharul răbdării i s-a umplut și nu mai poate accepta atâta bătaie de joc din partea unuia care vrea doar să-l denigreze și să strice imaginea și toată munca pe care a construit-o cu mult efort și multă muncă.

Vă cer ajutorul mâine dimineață să veniți în număr cât mai mare la protest, la ora 8:00.

Pentru că cel care trebuie să plece este Dr. Ortoped Summant Ramchurn, deoarece el refuză alb pe negru să consulte pacienții, vine și pleacă când dorește, aduce martori mincinoși, fără nici un fel de dovadă. Vorbește urât cu pacienții care ne cunosc pe noi pentru simplul fapt că nu-l suportă pe soțul meu”, a scris soția medicului Eugen Brîndaș, pe pagina de Facebook.

