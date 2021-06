Școala Generală nr. 4 din Alba Iulia, transformată în creșă. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, la licitație

Primăria Alba Iulia pregătește documentațiile pentru schimbarea destinației Școlii Generale nr. 4 din cartierul Partoș în creșă.

Primăria Alba Iulia a lansat joi, 17 iunie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru servicii de elaborare a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul „Schimb de destinație din Școala Generală nr. 4 în Creșă, inclusiv împrejmuire și amenajări exterioare, str. Liliacului, nr. 8, municipiul Alba Iulia”.

Valoarea totală estimată este de 32.000 de lei, fără TVA.

Școala Generală nr. 4 este situată în partea de Sud-Vest a municipiului Alba Iulia, pe strada Liliacului, nr. 8. Terenul pe care este construită școala are o suprafață totală de 1.290 mp. Clădirea școlii are are o înălțime de S+P, având o suprafață totală desfășurată de 355 mp.

Potrivit temei de proiectare, terenul de amplasament al creșei va fi organizat în patru zone, și anume:

zona ocupată de construcții

zona curții alocată jocului / recreației

zona terenurilor alocate circulațiilor și acceselor

zona verde / plantată

Construirea creșei prin schimbul de destinație a Școlii Generale nr. 4 trebuie să asigure minim următoarele categorii de spații, în principal:

cabinet medical cu izolator, la intrare în clădire unde se face triajul copiilor

vestiare copii și personal

băi copii și personal

oficiu alimentar / spațiu unde se porționează hrana copiilor, mâncarea fiind asigurată prin catering de la Creșa Cetate cu mașină autorizată

sală de mese

magazie, călcătorie / spălătorie

birou administrativ

măsuri ISU, de securitate și sănătate în muncă, etc.

Potrivit temei de proiectare, clădirea va fi prevăzută cu finisaje interioare / exterioare de calitate superioară. Se vor da specificații (calitate, dimensiuni, culoare, etc.) pentru toate materialele prevăzute în proiect.

„Construcția va fi prevăzută cu instalații interioare. Având în vedere schimbul de destinație din Școala Generală în Creșă, urmare a refacerii instalațiilor interioare (electrice, termice, sanitare) se vor redimensiona inclusiv racordurile și branșamentele la utilități, dacă este cazul. Pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum se vor utiliza, pe cât posibil, surse regenerabile de energie. De asemenea, construcția va fi prevăzută cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață”, se mai precizează în documentul citat.