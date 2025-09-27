Scutul pădurii, în Alba: Amenzi de peste 26.000 de lei și peste 50 de metri cubi de material lemnos confiscat

Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat vineri, 26 septembrie, o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. Au fost vizate și fapte ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

Potrivit IPJ Alba, la acțiune, alături de polițiști, au participat specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 9 controale privind proveniența, depozitarea, transportul și valorificarea de material lemnos.

Au fost verificate 59 de autovehicule și au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 26.859 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 57,16 metri cubi de material lemnos, în valoare de 23.944 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic.

foto: arhivă

