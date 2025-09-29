Connect with us

Ședință a coaliției, la Palatul Victoria: Rectificarea bugetară, pe agendă

acum 3 ore

Coaliția de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă ședință, pentru a continua discuțiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară.

La reuniune sunt prezenți, între alții, premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuț Moșteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților naționale din Parlament.

Duminică, președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat cum privește situația din coaliție, că în acest moment în coaliție există stabilitate, dovadă fiind faptul că măsurile luate în cele trei luni de la instalarea Guvernului Bolojan au fost adoptate prin consens.

Totodată, șeful statului a subliniat că discuția cea mai importantă din coaliție săptămâna aceasta este cea legată de rectificarea bugetară.

‘Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuția pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, și sunt mulți, că suntem serioși.

Și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta și proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi că suntem pe direcția de stabilitate’, a afirmat Nicușor Dan duminică.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a prefigurat faptul că rectificarea bugetară ar urma să fie aprobată marți, într-o ședință extraordinară de guvern.

  1. pilu

    luni, 29.09.2025 at 12:41

    Măi Benny Hill, tu în ce țară trăiești ? Cum dracu e consens, cănd PSD-ul a dinamitat tot ce a propus Guvernul ? Unde-s reformele promise , în afară de taieri de pensii și măriri de taxe ?

    Răspunde

