Ședință tensionată la Parlament. Lipsă de cvorum privind moțiunea de cenzură a USR și AUR. Parlamentarii PSD au lipsit

Ședință tensionată luni la Parlament, acolo unde a avut loc ședința birourilor permanente reunite, care trebuiau să decidă dacă acceptă moțiunea de cenzură a USR PLUS și AUR.

PNL a cerut verificarea validității semnăturilor, ceea ce ar duce la amânarea moțiunii. PNL a cerut două săptămâni de verificări, ceea ce ar duce votul final asupra moțiunii de cenzură după congresul PNL, potrivit G4Media.ro.

Reprezentanții PSD care participau prin Zoom la ședință s-au retras, și au închis camerele. Lucian Romașcanu a explicat gestul prin aceea că PSD nu vrea ”să arbitreze între celelalte partide”.

Deputatul de Alba, Florin Roman a apus că ”Este dreptul opoziției să depună o moțiune de cenzură. Dacă ținem la democrație și parlamentarism, trebuie să respectați statutul și regulamentul parlamentului. Semnăturile nu sunt în original”.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a fost cel care a cerut în numele PNL verificarea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură. El a cerut ca verificările să dureze două săptămâni. Aprobarea acestei cereri ar duce la amânarea moțiunii de cenzură.

Nu a fost însă cvorum pentru ca solicitarea lui Fenechiu să fie aprobată (era necesară o majoritate simplă).

Reprezentanții Cristina Prună (USR PLUS) a spus la rândul ei că semnăturile parlamentarilor sunt valide. ”Puteți verifica simplu dacă doriți, prin întrebarea lor directă. Amânarea moțiunii cu două săptămâni ar fi o aberație, cei care cer așa ceva încalcă Constituția” a spus aceasta.

”Moțiunea de cenzură este suspendată până ajunge Florin Cîțu președinte la PNL. Încalcă orice regulament, orice statut. Toți parlamentarii AUR sunt aici, în spatele meu. Nici măcar moțiuni de cenzură nu avem voie să depunem. Este o coaliție monstruoasă la conducerea României, cu trei sferturi din Parlament. Au de dat explicații serioase domnii de la PSD pentru părăsirea sălii” a spus liderul AUR, George Simion.

George Simion: Parlamentarii partidului au fost sunați de reprezentanți ai PNL

Liderul AUR George Simion a declarat luni, că mai mulţi parlamentari ai partidului au fost sunaţi de reprezentanţi ai PNL pentru a li se cere să îşi retragă semnăturile de pe moţiunea de cenzură iniţiată împreună cu USR PLUS, el enumerându-i pe liderul deputaţilor PNL Florin Roman care ar fi vorbit la telefon cu deputatul AUR de Alba Daniel George Rusu.

Reacția lui Florin Roman la afirmațiile liderului AUR

Deputatul PNL Florin Roman a declarat luni că nu a sunat niciun parlamentar de la AUR pentru a-i cere să îşi retragă semnătura de pe moţiunea de cenzură, menţionând că el a fost sunat de un parlamentar al acestui partid.

„Vă pot face şi proba acestui lucru, nu am sunat niciun parlamentar de la AUR. Am fost sunat de un parlamentar de la AUR şi pot face dovada acestui lucru. Am fost sunat, nu am sunat niciun parlamentar AUR”, a spus Roman la Palatul Parlamentului.

În context, Daniel Gheorghe Rusu a precizat că liberalul Florin Roman nu i-a oferit nimic la schimb pentru a-şi retrage semnătura de pe moţiunea de cenzură. „Nu mi-a promis nimic, mi-a spus doar să mă mai gândesc încă o dată. Părerea mea este să nu semnezi, a spus el. I-am spus că am semnat deja şi mi-a spus – eu zic să te mai gândeşti că oricum nu o să treacă moţiunea şi mai povestim”, a afirmat Rusu potrivit Agerpres.