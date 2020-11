Șeful DSP Alba: Virusul există. În spatele cifrelor este o mamă, un tată, un frate, o soră care se pot îmbolnăvi

Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba, Alexandru Sinea, atrage atenția asupra importanței respectării măsurilor de prevenire a infectărilor. Potrivit acestuia, instituțiile statului nu pot face nimic fără sprijinul cetățenilor.

Acesta a făcut sâmbătă declarații, alături de prefectul de Alba, despre evoluția epidemiologică din județ.

”Fără populație, fără sprijinul cetățenilor, instituțiile statului nu pot face nimic. Virusul există. Chiar dacă este un dușman invizibil, afectează familii. În spatele cifrelor pe care le comunicăm există o mamă, un tată, un bunic, un frate, o soră, care la un moment dat poate să facă o formă gravă a bolii. Să nu așteptăm să avem necazuri, cei care nu am contactat încă virusul. Nu ne dorim să avem decese favorizate de COVID. Fac apel la respectarea măsurilor. Este esențial să înțeleagă cetățenii”, a declarat Alexandru Sinea.

Șeful DSP Alba a prezentat situația din județ:

”Incidența în județ este în creștere, dar nu este o creștere abruptă, ci una progresivă, sperăm să fie una controlată. Facem eforturi, prin testare susținută și prin anchetele epidemiologice pe care le realizăm în 24 de ore, testăm și izolăm persoanele pozitive, carantinăm contacții. Este o presiune fantastică asupra sistemului sanitar, dar se gestionează fiecare caz în parte. Acum sunt aproximativ 40 de locuri în spitale (în medie sunt 40 de internări/externări pe zi)

Spitalul Aiud devine spital-Covid de săptămâna viitoare. Acum este în pregătire.

Astăzi județul Alba a coborât pe locul 6 în ceea ce privește incidența. Ne menținem la aproape 1000 de testări pe zi. Considerăm că este foarte important să știm situația cazurilor.

La nivelul județului au fost testate absolut toate căminele de bătrâni, instituțiile unde au fost înregistrare cazuri, pentru a evita focare.

Dacă am descoperit un focar din timp am luat toate măsurile legale pentru limitarea îmbolnăvirilor. Am testat din timp și am depistat cazuri asimptomatice.

Nu muncim ca să dăm bine în anumite statistici. Alba este sub media națională la decese”, a declarat directorul DSP Alba.

Șeful DSP Alba a transmis, tot sâmbătă, pe rețeaua de socializare, un mesaj prin care atenționează că virusul îi afectează de cele mai multe ori pe cei dragi.

”Virusul există și de cele mai multe ori îi afectează pe cei dragi nouă

Există încă, din păcate, prea mulți oameni care nu cred în existența Covid19, ori care nu sunt convinși de gravitatea acestei pandemii. Diverse teorii conspiraționiste ori mesaje rostogolite în mediul online încearcă să pună la îndoială realitatea și situația gravă prin care trecem.

În spatele cifrelor și datelor statistice pe care noi, cei de la DSP, precum și celelalte instituții publice le transmitem se află oameni. Fiecare cifră alocată unui nou caz de infectare ori deces are în spate un om, o mamă, o bunică, o rudă sau un prieten.

Simplul fapt că unii dintre noi nu am contractat încă virusul ori nu avem o cunoștință apropiată ori rudă care să-l fi contractat, nu înseamnă că acesta nu există ori că nu se poate manifesta în mod dur, cu efecte devastatoare pentru persoana respectivă ori familia ei.

Mai departe de sistemul sanitar, aflat sub o imensă presiune în această perioadă, trebuie să ne gândim la noi și la cei apropiați. Trebuie să ne protejăm pe noi și pe cei dragi nouă.

În urmă cu doar câteva zile, atât mama cât și mătușa unui bun prieten nouă, domnul Titus Biro de la ANTEL, companie care a susținut în mod constant eforturile noastre în lupta cu pandemia, încă din primele zile ale acesteia, au decedat răpuse de Covid 19. Îi transmit sincere condoleanțe, atât din partea mea cât și a tuturor colegilor de la DSP Alba.

Mulți, prea mulți dintre noi ne credem invincibili în fața acestei pandemii, până în momentul în care nu mai suntem.

Vă rog pe toți să luăm în serios acest virus, să respectăm cu strictețe regulile și măsurile sanitare și de igienă precum și regulile de distanțare socială ori restricțiile impuse de autorități.

Putem, împreună, să diminuăm efectele acestei pandemii, să trecem cu bine prin ea, înainte ca fiecare dintre noi, ori cineva drag nouă, să fie afectat ori răpus de acest virus.

Încă o dată, condoleanțe domnului Titus Biro și familiei și, vă rog din suflet, să înțelegem și să respectăm regulile sanitare și de distanțare socială precum și măsurile cerute de către cadrele medicale și specialiștii din domeniul sanitar. Să fim sănătoși”, a scris Alexandru Sinea.