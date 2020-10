Simona Halep s-a infectat cu noul coronavirus. Jucătoarea de tenis a anunțat că are simptome ușoare

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul doi WTA, a anunțat sâmbătă, pe contul ei de Twitter, că s-a infectat cu noul coronavirus.

„Bună tuturor, am vrut să vă anunț că am fost testată pozitiv cu COVID-19”, scrie Simona Halep.

Aceasta a transmis că se autoizolează acasă și se recuperează.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good… we will get through this together 🤗💪

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020