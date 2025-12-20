Connect with us

Sistem de e-ticketing pentru transportul public, la Crăciunelu de Jos. Licitație, lansată în SEAP

acum O oră

Primăria Crăciunelu de Jos cumpără un sistem de e-ticketing pentru transportul public. Biletele de autobuz vor putea fi achiziționate cu ajutorul unei aplicații mobile, iar cei care vor opta pentru abonament vor primi carduri cu coduri QR. 

Primăria Crăciunelu de Jos a lansat pe pe 19 decembrie, în SEAP, o licitație pentru achiziția unui sistem de e-ticketing.

Valoarea totală este estimată la 206.836,13 lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR.

Potrivit caietului de sarcini, se dorește achiziționarea următoarelor produse:

  • POS cu imprimantă integrată / terminal portabil multifuncțional - 1 buc.
  • imprimantă carduri și carduri (minim 2.000 de carduri cu cip RFID/NFC) - 1 buc.
  • automat de plată Tichete cu card și numerar - 1 buc.
  • Sistem automat de taxare compus din:
    • două validatoare pentru usile de acces a călătorilor
    • un computer de bord
    • Un tablou de siguranțe
    • Un echipament de comutatie a semnalelor de date
    • Buton pentru ponire pentru echipamentul de ticketing, integrat în bordul autobuzului electric
    • Antena GPS/GPRS/ WLAN
  • Router 4G/5G+ WiFI pasageri – 1 buc.
  • Unitate afișaj LED/LCD interior pasageri - 1 buc.

În cadrul proiectului „Achizitie sistem de e-ticketing in parteneriat Municipiul Blaj-Comuna Crăciunelu de Jos” s-a optat pentru un punct de vânzare a biletelor amplasat în comună, iar unul în interiorul microbuzului.

Reamintim faptul că Primăria comunei Crăciunelu de Jos a achiziționat un microbuz electric și stații de încărcare, aferent proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - achiziția de vehicule nepoluante”, printr-un parteneriat municipiul Blaj - comuna Crăciunelu de Jos.

Este vorba despre un microbuz electric (minim 22+1 locuri) și a două statii de încărcare (o stație de reîncărcare lentă și o stație de reîncărcare rapidă).

