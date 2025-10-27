Connect with us

Sistemul de Garanție-Returnare SGR, extins și la borcane, ambalaje pentru cafea, oțet sau borș. Proiect

Sistemul de garanție-returnare (SGR) se extinde, potrivit unui proiect de lege, propus de fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet.

Din 2027, vor fi incluse și ambalajele reutilizabile din sticlă, plastic și metal pentru borș, oțet sau cafea, dar și la borcane. Fiecare ambalaj va fi marcat cu un cod digital unic pentru trasabilitate și reciclare eficientă.

Extinderea Sistemului de Garanție–Returnare

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, propune extinderea Sistemului de Garanție–Returnare (SGR) la ambalajele primare reutilizabile pentru băuturi, precum și la anumite ambalaje suplimentare, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislația primară în ceea ce privește ambalajele legat de extinderea sistemului de garanție-returnare. Practic ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja urmează să extindem sistemul și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea.

Totodată mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane. Fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături, borcanele vor putea fi aduse la punctele de colectare și astfel, spun eu, vom reuși să atingem un grad de colectare adecvat a acestora”, spune Mircea Fechet, potrivit Mediafax.

Sistem și pentru ambalajul reutilizabil

El apreciază că sistemul este suficient de matur cât să permită extinderea lui.

„Vom avea sistem de garanție-returnare și pentru ambalajul reutilizabil. Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaj de unică folosință. Auziți probabil ori de câte ori introduceți o sticlă într-un RVM, cum este fie spartă, dacă discutăm despre sticlă, sau presată în cazul unei doze sau în cazul unui PET, pentru ambalajul reutilizabil și sticla se poate refolosi și de 50 de ori și de 60 de ori, fiind spălată pentru sucuri, pentru apă, plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere și așa mai departe să putem să ne folosim de aceeași infrastructură și pentru gestionarea ambalajului reutilizabil.

E un proiect de lege care vine în continuarea proiectului pe care l-am scris atunci când ocupam funcția de ministru al mediului și care sper eu să facă România și mai curată decât este astăzi pentru că deja cred că vedem cu toții beneficiile sistemului de garanție-returnare, nu mai găsești niciun PET”, adaugă parlamentarul liberal.

Deocamdată, continuă el, se discută despre ambalaje.

„Capsulele reutilizabile, bineînțeles că la fel cum se întâmplă cu multe alte deșeuri care ar putea fi reciclate, ele sunt o problemă de mediu ce trebuie gestionată. În niciun caz nu putem să introducem o capsulă de cafea într-un RVM pentru că RVM-ul pretinde niște dimensiuni minime și niște dimensiuni maxime.

Garanția astăzi în lege este de 50 de bani. Cel mai probabil această garanție se va păstra și la ambalajul reutilizabil”, încheie Fechet.

