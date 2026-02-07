Eveniment
Sistemul de radare mobile e-Sigur, scos pe drumurile din Alba. Polițiștii monitorizează zonele de risc rutier
Sistemul de radare mobile e-Sigur a fost scos sâmbătă pe drumurile din Alba, au anunțat polițiștii. Șoferii nu sunt neapărat opriți în trafic, dar primesc înștiințarea acasă.
”Polițiștii rutieri acționează astăzi, 7 februarie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba” au transmis reprezentanții IPJ Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier
