Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează românii, în funcție de vârsta pe care o au. Prăpastie uriașă între generații

Un INSCOP Research, dat publicității luni, arată că cu ce partide ar vota românii, în funcție de vârstî, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Concret, 34% dintre persoanele sub 30 de ani ar vota AUR, 16% SENS, 14% USR, 13% PNL, 9% PSD și 5% POT.

Două treimi dintre tineri votează, în această ordine, cu AUR, SENS și USR, iar generația 60+ (două treimi dintre oamenii în vârstă votează cu PSD și AUR).

Aceste date arată prăpastia uriașă între preferințele celor două categorii.

Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 de ani, un partid neparlamentar precum SENS ar fi al doilea partid al României, în timp ce pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există.

Dacă seniorii privilegiază stabilitatea și protecția socială, tinerii manifestă o preferință pentru opțiuni radicale și schimbare netă.

Această polarizare reprezintă o provocare majoră pentru coeziunea democratică și pentru capacitatea sistemului politic de a formula politici incluzive.

Sprijinul dominant acordat AUR de către categoriile de vârstă 30–44 ani indică o posibilă maturizare a unei orientări anti-sistem care transcende nemulțumirea conjuncturală.

Se conturează profilul unui electorat ce articulează o critică sistemică a ordinii politice post-1989, combinând revendicări socio-economice cu elemente de naționalism și neîncredere instituțională.

Sondaj INSCOP: Cum votează persoanele din categoria de vârstă 18-29

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34% dintre persoanele sub 30 de ani ar vota AUR, 16% SENS, 14% USR, 13% PNL, 9% PSD, 5% POT, 3% UDMR, iar 3% SOS România.

3% dintre tineri ar opta pentru alt partid, în timp ce nicio persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege un candidat independent.

Cum votează persoanele din categoria de vârstă 30-44

50% dintre persoanele cuprinse între 30 și 44 de ani ar alege să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

18% dintre aceștia optează pentru USR, 11% pentru PNL, 8% pentru PSD, 3% pentru UDMR, iar 3% pentru POT.

2% ar alege alt partid, 2% un candidat independent, în timp ce 1% ar vota pentru SENS și 1% pentru SOS România.

Cu ce partide votează românii în funcție de vârsta pe care o au: Categoria 45-59

41% dintre votanții cu vârsta între 45 și 59 de ani își exprimă preferința pentru AUR. 19% dintre aceștia ar alege PNL, 15% PSD, 12% USR, 6% UDMR, 2% POT, 2% SOS România, iar 1% SENS. 1% ar vota un candidat independent, iar 1% alt partid.

Cum votează persoanele din categoria de vârstă 60+

38% dintre persoanele de peste 60 de ani ar vota cu PSD dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 28% optează pentru AUR, 15% pentru PNL, 7% pentru USR, 5% pentru UDMR, 3% pentru POT, 2% pentru alt partid, 2% pentru SOS România, iar 1% pentru un candidat independent.

Nici o persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege partidul SENS.

Conform barometrului INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, care optează în proporție de 38% pentru PSD.

