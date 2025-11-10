Connect with us

Eveniment

Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează românii, în funcție de vârsta pe care o au. Prăpastie uriașă între generații

Publicat

acum O oră

Un INSCOP Research, dat publicității luni, arată că cu ce partide ar vota românii, în funcție de vârstî, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Concret, 34% dintre persoanele sub 30 de ani ar vota AUR, 16% SENS, 14% USR, 13% PNL, 9% PSD și 5% POT.

Două treimi dintre tineri votează, în această ordine, cu AUR, SENS și USR, iar generația 60+ (două treimi dintre oamenii în vârstă votează cu PSD și AUR).

Aceste date arată prăpastia uriașă între preferințele celor două categorii.

Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 de ani, un partid neparlamentar precum SENS ar fi al doilea partid al României, în timp ce pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există.

Dacă seniorii privilegiază stabilitatea și protecția socială, tinerii manifestă o preferință pentru opțiuni radicale și schimbare netă.

Această polarizare reprezintă o provocare majoră pentru coeziunea democratică și pentru capacitatea sistemului politic de a formula politici incluzive.

Sprijinul dominant acordat AUR de către categoriile de vârstă 30–44 ani indică o posibilă maturizare a unei orientări anti-sistem care transcende nemulțumirea conjuncturală.

Se conturează profilul unui electorat ce articulează o critică sistemică a ordinii politice post-1989, combinând revendicări socio-economice cu elemente de naționalism și neîncredere instituțională.

Sondaj INSCOP: Cum votează persoanele din categoria de vârstă 18-29

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34% dintre persoanele sub 30 de ani ar vota AUR, 16% SENS, 14% USR, 13% PNL, 9% PSD, 5% POT, 3% UDMR, iar 3% SOS România.

3% dintre tineri ar opta pentru alt partid, în timp ce nicio persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege un candidat independent.

Cum votează persoanele din categoria de vârstă 30-44

50% dintre persoanele cuprinse între 30 și 44 de ani ar alege să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

18% dintre aceștia optează pentru USR, 11% pentru PNL, 8% pentru PSD, 3% pentru UDMR, iar 3% pentru POT.

2% ar alege alt partid, 2% un candidat independent, în timp ce 1% ar vota pentru SENS și 1% pentru SOS România.

Cu ce partide votează românii în funcție de vârsta pe care o au: Categoria 45-59

41% dintre votanții cu vârsta între 45 și 59 de ani își exprimă preferința pentru AUR. 19% dintre aceștia ar alege PNL, 15% PSD, 12% USR, 6% UDMR, 2% POT, 2% SOS România, iar 1% SENS. 1% ar vota un candidat independent, iar 1% alt partid.

Cum votează persoanele din categoria de vârstă 60+

38% dintre persoanele de peste 60 de ani ar vota cu PSD dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 28% optează pentru AUR, 15% pentru PNL, 7% pentru USR, 5% pentru UDMR, 3% pentru POT, 2% pentru alt partid, 2% pentru SOS România, iar 1% pentru un candidat independent.

Nici o persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege partidul SENS.

Conform barometrului INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, singura categorie de vârstă unde AUR nu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru parlamentare este cea a persoanelor de peste 60 de ani, care optează în proporție de 38% pentru PSD.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

ACCIDENT rutier la Sântimbru. Două mașini s-au lovit
Actualitateacum 21 de minute

”Costuri ascunse” la Cardul de Credit: ce câștigi și ce pierzi. Ghid practic pentru a-l folosi fără să intri în datorii
Evenimentacum O oră

Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează românii, în funcție de vârsta pe care o au. Prăpastie uriașă între generații
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 21 de minute

”Costuri ascunse” la Cardul de Credit: ce câștigi și ce pierzi. Ghid practic pentru a-l folosi fără să intri în datorii
Economieacum 4 ore

Contabilii cer măsuri de relaxare fiscală în condițiile creșterii salariului minim din 2026: ”Alfel va fi presiune pe angajatori”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează românii, în funcție de vârsta pe care o au. Prăpastie uriașă între generații
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Educațieacum 5 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Evenimentacum 3 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 16 ore

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Evenimentacum 17 ore

VIDEO Dezbatere la Alba Iulia: Scriitorul Vasile Ernu și istoricul Marius Rotar. Bucătăria românească influențată de trei imperii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 2 zile

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Mai mult din Educatie