SPAP Sebeș: Anunț privind colectarea deșeurilor rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor

Publicat

acum 49 de secunde

Anunț privind colectarea deșeurilor rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor din municipiul Sebeș și a localităților aparținătoare – Lancrăm, Petrești și Răhău.

Și pe parcursul lunii octombrie, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului continuă acțiunea de ridicare a deșeurilor vegetale rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor de la gospodăriile populației, cu precizarea că solicitările vor fi preluate în fiecare săptămână de luni până joi, iar ridicarea de către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș se va face în zilele de vineri.

Solicitările vor fi transmise la numărul de telefon 0258-730.148, in intervalul orar 7.00 – 15.00.

Foto: Pixabay, arhivă, rol ilustrativ

