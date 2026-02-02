Connect with us

Actualitate

Istoria care continuă: Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș, la 75 de ani

Publicat

acum O oră

În acest an, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș marchează o dublă aniversare: 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea sa oficială pentru public. Ne propunem ca prin intermediul unor scurte materiale informative să punctăm etapele principale ale istoriei sale, dar și să îi onorăm pe cei care au avut contribuții importante la dezvoltarea instituției.

Data de 30 ianuarie 1951 a marcat începutul drumului instituțional al muzeului din Sebeș. În acea zi, Secțiunea Culturală Regională Sibiu solicita oficial aprobarea pentru înființarea Muzeului Raional Sebeș, demers adresat Serviciului Muzee și Monumente din cadrul Comitetului pentru Așezămintele Culturale din R.P.R. Acest act a reprezentat primul pas în edificarea unei instituții dedicate cercetării, conservării și valorificării patrimoniului local. Cinci ani mai târziu, după o perioadă intensă de pregătiri, desfășurate adesea în condiții vitrege și cu resurse limitate, s-a reușit, la 7 noiembrie 1956, deschiderea expozițiilor pentru public.

Dacă primii cinci ani de activitate sunt strâns legați de eforturile lui Traian Bojiță, șeful Secției Artă și Cultură a Raionului Sebeș, și mai ales ale Emiliei Găldean, custode și ulterior restauratoare, un rol determinant în organizarea muzeului și a expozițiilor l-a jucat Ion Berciu. Fost director al Muzeului Regional din Alba Iulia timp de 11 ani (până la demiterea sa abuzivă din 1949), Berciu a adus rigoarea profesională necesară noului muzeu. Mai târziu, Ion Raica a continuat și a dezvoltat această muncă, contribuind decisiv la identitatea și prestigiul instituției de astăzi.

Astăzi, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș duce mai departe această misiune, onorând o istorie de trei sferturi de secol în slujba culturii și a memoriei comunității.

Un moment aniversar care ne invită să privim cu respect spre trecut și cu responsabilitate spre viitor!

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de minute

Locuri de muncă în Alba: 428 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Evenimentacum 37 de minute

Doi pietoni accidentați de un șofer de TIR din Alba, la Câmpia Turzii. Au fost solicitate echipaje medicale de urgență
Educațieacum 51 de minute

Echipa Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, prezentă la competiția națională de robotică Meet the Techs 2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 5 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Titluri de stat Fidelis: Care sunt dobânzile în lei și în euro la ediția din februarie și de ce sunt sigure aceste investiții
Economieacum 5 ore

Statul nu mai poate bloca avizele de urbanism și construcții. Noua lege prevede sancțiuni și amenzi de zeci de mi de lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Evenimentacum 6 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 4 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 5 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 ore

Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie
horoscop 2024
Evenimentacum 6 ore

Horoscop săptămâna 2 - 8 februarie 2026. Astrele ne somează să nu mai amânăm deciziile importante
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 2 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 51 de minute

Echipa Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, prezentă la competiția națională de robotică Meet the Techs 2026
Educațieacum 2 zile

Rectorul Universității din Alba Iulia, în cărți pentru funcția de ministru al Educației. Ce spune Breaz și conducerea PNL Alba
Mai mult din Educatie