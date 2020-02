Start-up medical inovativ, creat de un albaiulian, evaluat la 3 milioane de euro. Horia Timiș: „Este un Google medical gratuit”

Un start-up medical inovativ, creat de un albaiulian, a fost evaluat la 3 milioane euro, după ce anul trecut a primit o finanţare de 200.000 euro de la ROCA X. Feeel.health pune la dispoziția utilizatorilor o plat­formă care centralizează accesul la servicii medicale la nivel european, explică cofondatorul acestuia, Horia Timiș, citat de ZF.ro.

Potrivit lui Horia Timiș, povestea a început în urmă cu cinci ani, în momentul în care a fost creată platforma calitatespitale.ro, cu o investiție inițială de 600 de lei. Platforma, care ulterior a devenit Feeel.health, s-a dezvoltat treptat, iar investiţia a crescut la 5.000 euro. „Apoi am primit o finanţare de 30.000 euro, iar după ce am mai creat noi businessuri cu date, am ajuns la finanţări de 90.000 euro. Iar anul trecut am obţinut o investiţie de 200.000 euro de la ROCA X. La început, proiectul a fost evaluat la un milion, iar după ultima finanţare valoarea a crescut la 3 milioane euro şi urmează să crească în continuare“, a explicat Horea Timiş, cofondatorul Feeel.health, în cadrul emisiunii ZF IT Generation.

Platforma Feeel.health reunește o serie de date din domeniul medical, de la baze de date cu spitale, clinici medicale şi farmacii, la baze de date cu medici de la nivelul întregii Europe, fiind disponibilă în 10 limbi (română, engleză, franceză, germană, italiana, spaniolă, poloneză, rusă, maghiară, greacă).

„Practic suntem un Google medical gratuit care va avea o creştere procentuală de la an la an a gradului de folosire fiindcă la ora actuală cetăţeanul din Franţa nu ştie că are şansa aceasta. Anul acesta şi anul viitor vom face cunoscut produsul beneficiarilor la nivel european”, a mai explicat Horea Timiş.

În prezent baza de date Feeel.health reuneşte peste 10.000 de spitale, 35.000 de farmacii, 39.000 de clinici, 4.200 de laboratoare, 13.000 de medici de familie, 320.000 de medici specialiști și 24.000 de medici stomatologi.

Modelul actual de business al Feeel.health se bazează pe oferirea informaţiilor în mod gratuit până la un punct, start-up-ul urmând apoi să furnizeze anumite servicii şi date contra-cost.

sursa: www.zfcorporate.ro

