Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice, în lunile februarie și martie. Care este tariful pentru populație

Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a anunțat oferta de preț valabilă pentru clienții casnici în lunile februarie și martie. Prețul energiei a fost menținut același, respectiv 0,45 lei/kWh, preț care nu include tarifele reglementate aferente serviciilor de transport, distribuție, accize, contribuții, TVA și alte taxe impuse prin legislația în vigoare.

Potrivit ofertei, prețul energiei electrice active ofertat este de 0.45363 lei/kWh, cu TG inclus (cu tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea), același preț ca și în luna ianuarie. Oferta este valabilă până pe 31 martie spre contractare.

Potrivit Hidroelectrica, la prețul energiei electrice active se vor adăuga tarifele reglementate care sunt fixate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și taxele/impozitele/contribuțiile/accizele stabilite prin reglementările legale în vigoare și pot suferi modificări atât până la încheierea contractului, cât și pe perioada derulării contractului ca urmare a modificărilor legislative.

Cu tot cu tarifele de rețea și taxe, prețul de facturare este cuprins între 1,11 lei/kWh (preț pentru locurile de consum situate în zona de distribuție a Rețele Electrice), și 1,19 lei/kWh, preț valabil în zona Delgaz Grid, respectiv județele (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui).

Documente necesare de încheiere a contractului:

Cererea de încheiere a contractului de furnizare, completată în totalitate, inclusiv indexul contorului la data solicitării (dovadă foto index atașată);

Copia cărții de identitate, pașaportului sau buletinului de identitate al solicitantului/a persoanei împuternicite să semneze contractul;

Certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice care sunt asimilate consumatorilor casnici;

Copia Certificatului de Racordare emis de operatorul de distribuție și/sau copia tuturor paginilor ultimei facturi de energie electrică de la actualul furnizor;

Declarație pe propria răspundere - drept locativ, completată în totalitate, iar în cazul în care aveți mai multe locuri de consum, se va completa câte o declarație pentru fiecare dintre acestea;

Declarație pe propria răspundere privind tipul de consum, pentru Asociațiile de Proprietari/ persoanele juridice asimilate consumatorilor casnici;

Condiţii de reînnoire/prelungire a contractului:

Contractul se va prelungi automat pe Perioade Contractuale succesive, egale cu Perioada Inițială. Modificările contractuale notificate la reînnoirea/prelungirea contractului se consideră acceptate de către client în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 15 de zile de la primirea notificării, denunțarea Contractului de furnizare a energiei electrice;

Dacă SPEEH HIDROELECTRICA SA nu notifică intenția de modificare a prețului din prezenta ofertă cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia, condițiile de preț existente se vor prelungi automat, până la data la care pot interveni noi modificări de preț.

Încetarea contractului de furnizare energie electrică:

Încetarea contractului de furnizare energie electrică este posibilă în situațiile următoare:

la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;

prin acordul ambelor părți contractante;

prin reziliere, de către oricare dintre Părți, cu o notificare prealabilă cu cel puțin 15 zile înainte, în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale;

prin denunțare unilaterală de către Client, inclusiv în situația neacceptării modificării clauzelor contractuale notificată de Furnizor cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor condiții.

Hidroelectrica, peste 1 milion de clienți casnici și non-casnici

Hidroelectrica a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final, potrivit unei informări a companiei de la începutul lunii noiembrie 2025.

„Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depășit pragul de 1 milion de clienți pe piața de furnizare. Marcăm astfel o etapă simbolică în evoluția companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanți actori din domeniu”, au transmis reprezentanții companiei.

„Depășirea pragului de un milion de clienți reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica și în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparență și energie curată. Vom continua cu perseverență investițiile în digitalizare, servicii moderne și surse regenerabile de producție, pentru a răspunde așteptărilor tot mai ridicate ale clienților noștri”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Conform datelor ANRE din luna iulie 2025, cota de piață a Hidroelectrica pe segmentul de piața concurențială era de 17,60%, compania trecând încă de la acel moment pe primul loc în topul furnizorilor din România.

Dacă în iunie cota de piață a Hidroelectrica se situa la 15,16%, în doar o lună, compania a reușit să devină liderul pieței concurențiale din România, consolidându-și totodată reputația de furnizor cu cele mai competitive oferte de pe piață, inclusiv după liberalizarea pieței de energie.

