Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM

Streetball Fest continuă și în 2025 la Aiud: După succesul primei ediții, ACS Flash Basketball Zone Aiud, în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud, organizează în perioada 11-12 octombrie 2025 o nouă ediție a evenimentului sportiv Streetball Fest.

Potrivit organizatorilor, cele două zile sunt dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate.

Evenimentul se va desfășura la Baza sportivă din Aiud și își propune să aducă împreună sportivii, tinerii și întreaga comunitate în jurul unui scop comun: dezvoltarea baschetului și integrarea copiilor și adolescenților în activități sportive.

Programul evenimentului:

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

10:00 – Meci 5×5 (10-12 ani)

11:00 – Meci 5×5 (7-9 ani)

13:00 – Start 3×3 | Under 14

Activități, coșuri de baschet și materiale pentru toată lumea

Duminică, 12 octombrie 2025

11:00 – 3×3 | Under 18 și Open (+19 ani)

Activități, coșuri de baschet și materiale pentru toată lumea

Participanții vor avea parte și de o zonă de activități sportive cu surprize pentru toate vârstele: coșuri de baschet, activități coordonate de proiectul Liceului cu Program Sportiv Alba – “Start la Mișcare”, Direcția Județeană pentru Sport Alba și Centrul de Arte Marțiale Alin Moldovan.

Pentru înscrieri, echipele trebuie să fie formate din 3/4 jucători, cu nume propriu, categoria de vârstă și mărimea tricourilor.

Formularul de înscriere este disponibil AICI.

„Streetball Fest nu este doar o competiție sportivă, ci și o ocazie de a aduce comunitatea aiudeană mai aproape de sport și de valorile pe care acesta le promovează – prietenie, fair-play și spirit de echipă”, au transmis organizatorii.

Foto (de la prima ediție): Alex Coman – fotograf Aiud

