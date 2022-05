Studiu: Îmbătrânirea populației devine o bombă socială și economică. România are nevoie urgentă de 50.000 de asistenţi medicali

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni că a cerut inspectoratelor şcolare să decidă prin consultare cu părinţii, elevii şi cu toţi cei implicaţi în educaţie care va fi săptămâna pentru vacanţa din luna februarie, urmând ca, pe 30 mai, fiecare inspectorat să anunţe şcolile. Tot până atunci, vor fi definitivate detaliile despre note și medii.

„Data de 30 mai este data limită până la care am cerut tuturor inspectoratelor şcolare judeţene să decidă prin consultare cu părinţi, elevi şi cu toţi cei implicaţi în educaţie care va fi săptămâna pentru vacanţa din februarie – a doua săptămână, a treia săptămână sau a patra săptămână.

Până la finele acestei luni, 30 mai, fiecare inspectorat şcolar judeţean, după procesul de consultare, va anunţa şcolile din acel judeţ în ce săptămână au vacanţa din luna februarie. Pentru că este singura vacanţă mobilă. Toate celelalte date sunt absolut clare”, a spus Cîmpeanu.

Modificările ROFUIP: fără teze, număr de note și media de final de an

Potrivit acestuia, până la finalul lunii mai va fi definitivată şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar.

„Se lucrează la operaţionalizarea acestei modificări în ROFUIP şi pot să vă spun că tot până la 30 mai vom avea definitivată şi modificarea ROFUIP, în aşa fel încât să fie clar pentru toată lumea ce se va întâmpla începând cu septembrie 2023.

Este relevantă o medie la finalul fiecărui an şcolar. Evaluările pot fi predictive la început de an şcolar şi sumative la final de an şcolar, dar cel mai important este ca fiecare profesor, în funcţie de specificul disciplinei, să aibă o evaluare ritmică pe parcursul întregului an şcolar. Evaluare adaptată specificului disciplinei, adaptată specificului clasei căreia îi predă, adaptată nevoii de recuperare a pierderilor suferite pe parcursul pandemiei”, a susţinut ministrul.

El a spus că nu dă lecţii niciunui profesor cum să îşi facă evaluarea la propria disciplină, întrucât cadrele didactice vor şti cum să îşi coordoneze evaluările.

„Fiecare profesor ştie foarte bine că avem un curriculum construit pe unităţi de învăţare. Va şti să îşi coordoneze evaluările cu aceste unităţi de învăţare. Din punct de vedere administrativ, ne interesează şi este relevantă o medie la final de an şcolar.

Vom face toate aceste precizări punctual în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar. O medie care să fie făcută din cel puţin două note. Nu o să mă substitui specialiştilor în ştiinţele educaţiei. Aceste lucruri le vom anunţa odată cu modificările ROFUIP”, a arătat ministrul Cîmpeanu, potrivit Agerpres.

Anterior, ministrul anunța că se propune eliminarea tezelor, iar numărul de note va fi decis de profesor.

Structura anului școlar 2022-2023

Structura anului școlar următor va fi modificată, fiind eliminate semestrele și introduse module de învățare.

Noul an şcolar va începe în prima zi de luni din septembrie (4 septembrie 2023) şi se va încheia în 16 iunie.

O altă noutate este şi introducerea, pe lângă programul Şcoala Altfel, şi a programului Săptămâna Verde. Acesta va fi inclusă în modulele 4 și 5, la alegerea școlilor.

Noua structură a anului școlar 2022-2023, cu module de predare-învățare, în locul semestrelor:

Modulul 1 (cursuri): 5 septembrie – 21 octombrie

Vacanța de toamnă pentru toți elevii: 24-30 octombrie

Modulul 2 (cursuri): 31 octombrie – 22 decembrie

A doua vacanță, de iarnă: 23 decembrie – 8 ianuarie 2023

Modulul 3 (cursuri): 9 ianuarie – februarie

A treia vacanță – de o săptămână – poate fi acordată în a doua săptămînă, în a treia săptămînă sau în a patra săptămână din februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar

Modul 4 (cursuri): 26 februarie – 6 aprilie

A patra vacanță, de primăvară: 7 aprilie – 18 aprilie

Modulul 5 (cursuri): 19 aprilie – 16 iunie

Vacanța de vară – 17 iunie – 4 septembrie

