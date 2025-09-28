Studiu: Persoanele organizate și responsabile trăiesc mai mult. Care este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea

Persoanele organizate și responsabile au un risc cu 15% mai mic de mortalitate față de cele neglijente, reiese dintr-un studiu făcut pe 22.000 de participanți.

Cercetătorii de la Universitatea din Limerick au analizat cinci trăsături esențiale de personalitate și au urmărit mortalitatea participanților între 6 și 28 de ani, scrie Mediafax.

Rezultatele, publicate în Journal of Psychosomatic Research, arată că persoanele organizate prezintă un risc de mortalitate cu 14% mai mic, cele responsabile cu 12% mai mic, iar cele harnice și meticuloase cu 15% mai mic.

„A fi organizat poate ajuta oamenii să respecte rutina care îmbunătățește sănătatea, dar poate reflecta și reziliența psihologică sau obiceiurile sociale care contribuie la o viață mai lungă”, a explicat Páraic O’Súilleabháin, coautorul studiului.

Trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea s-a dovedit a fi „spiritul activ” – energia, vigoarea și implicarea în viață – care reduce riscul de mortalitate cu 27%.

În contrast, persoanele cu trăsături nevrotice, predispuse la îngrijorare și comportamente capricioase, prezintă un risc mai mare de deces, probabil din cauza incidenței mai mari a bolilor, a unui IMC ridicat și a riscului crescut de fumat.

Studiul sugerează că personalitatea ar putea juca „un rol secundar, subestimat în medicină și sănătate publică”.

