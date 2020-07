SURSE: Coronavirus la o creșă din Alba Iulia. Unitatea, închisă timp de 2 săptămâni

Premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor Lucian Bode au verificat în teren, vineri, stadiul lucrărilor de pe loturile 1 și 2 ale autostrăzii A10 Sebeș-Turda.

La finalul vizitei, cei doi au declarat că lucrările sunt în grafic, iar termenul de finalizare al celor două loturi poate fi respectat.

”În momentul de față, pentru finalizarea celor două tronsoane de autostradă nu este necesară decât mobilizarea constructorilor, în conformitate cu discuțiile pe care le-am avut, plecând de la lucrările care mai sunt de executat, fie că este vorba despre fundații, de turnare de asfalt sau alte tipuri de lucrări care trebuie efectuate. Trebuie să-și facă o planificare minuțioasă, de exemplu pe tronsonul 2 este necesară o suplimentare de utilaje, cel puțin 45-50 și de asemenea este nevoie de cel puțin 300 de angajați pentru a putea realiza lucrările necesare în termenul planificat”, a declarat premierul Orban.

Potrivit ministrului Transporturilor, Lucian Bode, pe lotul 1 al autostrăzii nu există în acest moment niciun blocaj, iar lucrările pot fi terminate la termenul asumat – sfârșitul lunii noiembrie. De asemenea, ministrul consideră că și antreprenorul de pe lotul 2 poate finaliza lucrarea la timp, chiar dacă a solicitat o extensie de timp.

”Am vizitat astăzi împreună cu domnul prim-ministru cele două loturi din Autostrada Sebeș-Turda. Pe lotul 1 am constatat un miracol pe care trebuie să vi-l împărtășim. După 4 ani de tergiversări s-a rezolvat problema relocării liniei electrice. După 4 ani de așteptări și de bătaie de joc, până la urmă, pentru relocarea a 4 stâlpi. Acolo frontul de lucru este asigurat, progresul fizic este la 90%. Nu avem în acest moment niciun blocaj care să ne determine să spunem că lucrările nu se vor finaliza în termenul agreat la sfârșitul lunii noiembrie din acest an. Am văzut și problema alunecării de teren, în urma expertizei se va interveni acolo, iar specialiștii consideră că acolo, în maximum 30 de zile lucrurile pot fi remediate. Pe lotul 2 este nevoie de o mobilizare foarte bună a antreprenorului și avem angajamentul lor că acest lucru se va întâmpla. Din punctul nostru de vedere, solicitarea de a acorda acea extensie de timp este fezabilă și o vom analiza la începutul săptămânii viitoare. Așadar și pentru lotul 2, cu extensia de timp acordată, termenul de finalizare a acestei lucrări la 30 noiembrie poate fi un termen fezabil, un termen pe care antreprenorul și-l asumă pentru a nu știu câta oară, aici, în prezența noastră”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Ultima vizită oficială a reprezentanților Guvernului la cele două șantiere din județul Alba ale autostrăzii a fost la mijlocul lunii mai. La acea dată, pe primul lot – segmentul de 17 km între Sebeș (Lancrăm) și Alba Iulia (Sântimbru) – lucrările erau la 86%, stadiu fizic, iar pe lotul doi – Alba Iulia (Sântimbru) – Aiud (Rădești) – erau de 67,1%.

Potrivit ultimelor date publicate de CNAIR, în prezent stadiul fizic al lucrărilor de pe lotul 1 este de 89,5% și se menține angajamentul de finalizare a construcției la data de 30 noiembrie 2020. Același termen este asumat în continuare și de constructorul lotului 2, unde construcția a ajuns la 71,15%.

Autostrada Sebeș – Turda Lot 1 – 17 km (Lancrăm – Sântimbru)

Valoare contract (fără TVA) – 541.739.137,21 lei (460.478.266,63 lei – Fondul de Coeziune 85% şi 81.260.870,58 lei – Guvernul României 15%)

Proiectant: Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL

Consultant: Egis Romania SA

Constructor: Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL

Stadiu actual: execuție lucrări

Data începerii lucrărilor: 2 decembrie 2014

Termenul inițial de finalizare din proiect: octombrie 2016

Data finalizării lucrărilor (estimat): noiembrie 2020

Autostrada Sebeș – Turda Lotul 2 (de la Sântimbru/Alba Iulia la Aiud/Rădești) – 24,25 km

Proiectant: D.P Consult SRL

Consultant: Asocierea KAPPA – Architects & Engineers SRL – SALFO & Associates SA

Constructor: Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR SA) – Euro Construct Trading 98 SRL

Valoare contract, fără TVA: 549.332.493,62 lei fără TVA, din care 466.932.619,58 – lei Fonduri Coeziune 85% şi 82.399.874,04 lei Guvernul României 15%.

Data începerii lucrărilor: 2 decembrie 2014

Termenul inițial finalizare proiect: 2 octombrie 2016

Data finalizării lucrărilor (estimat): noiembrie 2020

Știre în curs de actualizare