Susținător din Alba al pro-rusului Georgescu, amendat penal după ce a instigat la revoltă cu furci și topoare. Decizie finală

Un susținător din Alba al fostului candidat la alegerile prezidențiale, pro rusul-Călin Georgescu a primit o decizie definitivă, în instanță pentru instigare publică.

După ce o decizie în primă instanță a fost dată de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, în data 16 iulie 2025, bărbatul a făcut apel. Drept urmare dosarul s-a mutat și judecat pe rolul instanței superioare, Curtea de Apel Alba Iulia.

Dacă în primă instanță bărbatul a primit o amendă penală în valoare de 10.000 de lei, la Curtea de Apel Alba Iulia suma a fost diminuată. În data de 22 ianuarie 2026 magistrații instanței superioare au dat o decizie definitivă.

Este vorba despre un bărbat din Zlatna, în vârstă de 39 de ani, Radu B., care a incitat la revolte și revoluție după decizia CCR de invalidare a primului tur de alegeri prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Mai exact, după decizia de invalidare dată de CCR pe 6 decembrie, bărbatul din Zlatna, în mai multe live-uri pe Facebook, a instigat la revoltă și revoluție pe străzile din România.

De asemenea, acesta a îndemnat populația la uciderea președintelului României (în funcție la acea dată) Klaus Iohannis, prin împușcare.

La o zi după ce a s-a filmat live pe Facebook și a îndemnat lumea la revoluție, trupele speciale au intrat peste acesta în casă, într-o acțiune de percheziție.



Apoi, Radu Bumbea, a fost dus în fața magistraților Judecătoriei Alba Iulia. Acesta a fost plasat sub control judiciar. Între timp dosarul s-a judecat pe rolul instanței din Alba Iulia.



Pentru ce a fost condamnat

Magistrații Judecătoriei Alba Iulia l-au trimis în judecată pentru instigare publică. Mai exact, pentru o serie de video-uri live pe care le-a făcut pe platforma Facebook.

Fragmente din ceea ce a spus bărbatul pe Facebook au fost folosite ca probe în instanță. Acestea au fost redate de magistrați în motivarea instanței. Motivare a devenit disponibilă pe rejust.ro.

(...) "lumea în stradă! Bă coasa în schinare, cuțâtul la teacă, ăsta… cutâțul la brâu, coasa… furca și toporul, LA RĂZBOI"; "peste 3 zile rupem strada să vă amintiți de revoluția din 89! O să împușcăm pă (..) îi dăm bum, cartuș! îi dăm cartuș".

Bă, pă nu se poate așa ceva, un președințe al României care ne-o adus în criza asta… lovitura asta de stat, tră să răspundă, cum Ceaușescu o răspuns pentru lovitura de stat în 89, în momentul de față să răspundă Iohannis pentru… cu moartea să răspundă și ăsta! Cu viața! Cu viața să răspundă!

În momentul de față… nu mă interesează, în momentul de față, să răspundă în fața poporului cum o răspuns… și să aibă aceeași soartă ca și Ceaușescu în 89! "; Și păstă 3 zile, strada, orașele, blocăm, război civil în România, ori la bal ori la spital, că în România nu se poate trăi fără vărsare de sânge! "; " asta-i propunerea mea în fața, în fața POPORULUI! ", a spus bărbatul într-un video.

Beat cu muzică de petrecere pe fundal a instigat iar la revoltă

Apoi într-un alt video, în care apărea cu alți bărbați în timp ce consumau alcool și ascultau muzică de petrecere, bărbatul a instigat iar la revoltă. De asemenea l-a amenințat și jignit pe președintele României, în funcție la acel moment, Klaus Iohannis.

"TOATĂ LUMEA, UNITATE! REVOLUȚIE ÎN ROMÂNIA! NU EXISTĂ AȘA CEVA, ÎMI ÎNCALCĂ MIE DREPTUL DE VOT?! ȘI LA TOȚI FRAȚII MEI?; Bă băieți, hotărâ-ți-vă toată lumea în stradă! Bă coasa în schinare, cuțâtul la teacă, ăsta… cutâțul la brâu, coasa… furca și toporul, LA RĂZBOI”, striga bărbatul pe live.

A spus că era beat și că regretă fapta

În fața instanței bărbatul și-a recunoscut fapta și a spus că regretă.

”Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, justificând-o prin aceea că a fost beat la data efectuării transmisiunii, precizând că regretă acest fapt, a doua zi ștergând înregistrarea”, au notat magistrații.

Susținătorul lui Georgescu condamnat penal

Pentru fapta sa, bărbatul a primit o condamnare în primă instanță, la Judecătoria Alba Iulia.

Magistrații au considerat că o amendă penală este de ajuns pentru a-l pedepsi pe bărbat.

Mai exact l-au condamnat pe acesta la o amendă penală în valoare de 10.000 de lei pentru instigare publică.

Apel la Curtea de Apel Alba Iulia

Magistrații instanței superioare au admis apelul bărbatului. Mai exact au decis reducerea amenzii. Drept urmare acesta a fost condamnat la o amendă penală în valoare de 7.160 de lei.

”Reduce pedeapsa amenzii penale aplicată inculpatului B. GHEORGHE RADU de la 250 zile-amendă la 180 zile-amendă. Menţine cuantumul unei zile-amendă de 40 lei. Dispune executarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 7.200 lei (180 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.200 lei). În temeiul art. 72 Cp raportat la art. 404 alin. 4 lit. a Cpp deduce din pedeapsa aplicată inculpatului BUMBEA GHEORGHE RADU durata reţinerii pe timp de 24 de ore, din data de 13.12.2024, respectiv înlătură o zi-amendă din totalul de 180 zile-amendă. În final, inculpatul execută pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.160 lei (179 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.160 lei)”, se arată în decizia Curții de Apel Alba Iulia.

Decizia a fost definitivă.

