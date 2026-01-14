Connect with us

Administrație

Tăieri de posturi în primării și la poliția locală. Reducere de până la 30% a personalului sau scăderea cheltuielilor salariale

Publicat

acum 2 ore

Primăriile din România ar putea fi obligate să își reducă semnificativ aparatul de specialitate, inclusiv structurile de poliție locală, potrivit unui proiect de lege pregătit de Guvern. Documentul prevede diminuarea numărului de posturi cu până la 30%, dar oferă și o variantă alternativă: reducerea cheltuielilor de personal, fără concedieri, aplicabilă temporar în anul 2026.

Proiectul a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), unde pot fi consultați actele normative înainte de adoptare.

Proiectul de lege analizat de Profit.ro marchează o schimbare de paradigmă în administrația locală. Statul nu mai acceptă aparate administrative dimensionate „după nevoie politică”, ci încearcă să le aducă în limitele unei formule matematice legate de populație și buget.

Documentul complet poate fi consultat AICI

Dacă proiectul de lege va fi adoptat în forma actuală, administrațiile locale din județul Alba intră într-o perioadă inevitabilă de ajustare dureroasă, indiferent de soluția aleasă: concedieri sau tăieri de venituri.

Citește și Reforma Administrației: tăieri de personal, salarii limitate și sancțiuni pentru datornici. Taxe mari pentru construcțiile ilegale

Poliția locală devine una dintre cele mai expuse structuri. Noile plafoane, calculate strict în funcție de populație, nu mai lasă loc de interpretări sau excepții. În localitățile unde poliția locală a fost extinsă în timp, din rațiuni mai degrabă politice decât operaționale, urmează reduceri clare sau restructurări forțate.

Reducere de posturi, dar cu limită clară

Conform proiectului, numărul maxim de posturi comunicat de instituția prefectului fiecărei unități administrativ-teritoriale va fi redus cu 30%. Totuși, această măsură nu poate conduce la desființarea a mai mult de 20% din posturile ocupate efectiv.

Cu alte cuvinte, chiar dacă reducerea teoretică este de 30% din organigramă, concedierile nu pot depăși pragul de 20% din personalul aflat în activitate.

Alternativă pentru 2026: reducerea cheltuielilor salariale

Pentru anul 2026, proiectul introduce o soluție temporară, alternativă la desființarea posturilor. Autoritățile deliberative locale (consilii locale sau județene), la propunerea primarului sau a președintelui de consiliu județean, pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal, în locul reducerii efective a posturilor ocupate.

Calculul sumei care trebuie economisită se face astfel:

  • se stabilește media lunară a cheltuielilor de personal realizate în anul 2025, pentru posturile prevăzute de OUG nr. 63/2010;
  • media se împarte la numărul de posturi aprobate;
  • rezultatul se înmulțește cu numărul de posturi care ar fi trebuit desființate și cu numărul de luni rămase până la 31 decembrie 2026, calculate după un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Măsura trebuie aplicată pe toată perioada rămasă până la finalul anului 2026.

Rolul prefecților

În termen de 20 de zile de la publicarea legii, prefecții vor avea obligația să comunice fiecărei unități administrativ-teritoriale numărul maxim de posturi rezultat în urma noilor reguli.

Scopul declarat al legii

Inițiatorii susțin că aceste măsuri creează premisele optimizării resurselor umane și bugetare ale administrației publice locale, într-un context de presiune asupra bugetelor și de necesitate a controlului cheltuielilor publice.

Noi categorii de localități, în funcție de populație

Proiectul introduce și modificări privind stabilirea numărului de posturi, ținând cont de evoluția demografică. Astfel, pentru comunele care au depășit pragul de 20.000 de locuitori, se creează două noi categorii:

  • localități cu populație între 20.000 și 50.000 de locuitori;
  • localități cu peste 50.000 de locuitori.

Aceste modificări permit alocarea unui număr mai mare de posturi, adaptat nevoilor reale ale comunităților.

Redimensionarea poliției locale

Numărul polițiștilor locali va fi stabilit strict în funcție de populația unității administrativ-teritoriale, după următoarele criterii:

  • un polițist local la fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București;
  • un polițist local la fiecare 6.500 de locuitori pentru județe și municipiul București;
  • localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori nu pot înființa poliție locală, decât dacă își acoperă integral cheltuielile de funcționare din venituri proprii; în acest caz, pot avea maximum 3 polițiști locali.

Posturile stabilite pot fi utilizate exclusiv pentru serviciul public de poliție locală sau pentru paza obiectivelor de interes județean.

Ce tipuri de posturi sunt incluse

Numărul maxim de posturi calculat include:

  • funcționari publici cu funcții specifice de polițist local;
  • funcționari publici cu funcții generale;
  • personal contractual.
Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. pilu

    miercuri, 14.01.2026 at 10:48

    După lecturare am înțeles că în Alba Iulia este necesar un polițist la 1 200 de locuitori. Apoi încă un polițist local la 6 500 de locuitori pe județ. Ăștia unde-și au sediul ? Au sediul separat de ceilalți ? Ăștia or fi șerifi ?

    Răspunde

  2. Titi

    miercuri, 14.01.2026 at 11:08

    nu faceti nimic, am intrebat un politai local, este corect sa nu mai avem trotuare, raspuns:dute la primar!!!
    rusine sa va fie !!!
    str. arnsberg, nr. 4 !!! pe unde circulam, bă !!!

    Răspunde

