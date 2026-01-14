Connect with us

Reforma Administrației: tăieri de personal, salarii limitate și sancțiuni pentru datornici. Taxe mari pentru construcțiile ilegale

Guvernul pregătește una dintre cele mai ample reforme ale administrației publice din ultimii ani. Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională proiectul de lege pentru care Executivul urmează să își asume răspunderea în Parlament. Pachetul legislativ vizează reducerea cheltuielilor publice, restructurarea aparatului administrativ și înăsprirea regimului fiscal pentru datornici și construcțiile ilegale.

Bugete mai mici cu 10% pentru salariile bugetarilor

Potrivit proiectului, prin legea bugetului, ordonatorii de credite vor primi cu 10% mai puțini bani pentru cheltuielile de personal față de anul 2025. Încadrarea în noile limite bugetare va fi posibilă prin:

  • disponibilizări,
  • reduceri de salarii,
  • eliminarea sau diminuarea sporurilor.

Măsura se aplică la nivelul administrației centrale și locale și reprezintă fundamentul întregii reforme.

Peste 6.000 de posturi de consilieri personali, desființate

Una dintre cele mai drastice decizii vizează desființarea a 6.102 posturi de consilieri personali, ceea ce ar genera o economie estimată la peste 362,6 milioane de lei anual.

Alte reduceri de personal prevăzute în proiect:

  • 25% din posturile instituțiilor prefectului;
  • 30% din numărul maxim de posturi ale unităților administrativ-teritoriale, dar fără a depăși 20% din posturile ocupate;
  • reducerea personalului din poliția locală, corelată cu numărul de locuitori.

Salarii plafonate și consilii de administrație restrânse

Legea introduce limitări clare și la nivel de conducere:

  • plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an;
  • grile salariale obligatorii pentru instituțiile din subordinea MDLPA;
  • reducerea numărului de membri din consiliile de administrație ale ANCPI și ANL, cu economii estimate la 410.444 lei/an.

Indicatori de performanță și examene periodice pentru funcționari

Pentru prima dată, funcționarii publici vor fi evaluați sistematic:

  • introducerea indicatorilor de performanță;
  • examen de evaluare o dată la 4 ani;
  • posibilitatea rotației voluntare între instituții;
  • limitarea numirilor temporare în funcții de conducere doar la situații strict justificate.

Totodată, proiectul prevede desființarea funcției publice de inspector guvernamental, ca parte a reducerii aparatului de lucru al Guvernului.

Impozit dublu pentru clădirile ilegale și sancțiuni fiscale mai dure

Construcțiile fără autorizație, penalizate sever

Pentru clădirile construite fără autorizație (cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001):

  • impozitul va fi calculat în funcție de suprafața reală;
  • se introduce o majorare de 100% a impozitului timp de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii.
  • Scopul declarat: descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetele locale.

Amenzi mai mari și executare prin terți

Amenzile neplătite vor crește progresiv:

  • +30% dacă nu sunt achitate în 3 luni;
  • încă +30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

Autoritățile locale vor putea cesiona creanțele fiscale către executori judecătorești sau firme specializate, care pot adăuga cheltuieli și profit, în baza unui contract.

„Lista rușinii” devine obligatorie, inclusiv pentru persoane fizice

Proiectul extinde obligația de publicare a debitorilor:

  • vor fi afișate listele datornicilor persoane fizice și juridice, cu sumele restante;
  • publicarea se va face pe site-urile instituțiilor și în Monitorul Oficial Local.

În premieră, legea introduce și listele contribuabililor corecți, care:

  • și-au declarat obligațiile fiscale;
  • au plătit la termen, fără restanțe.

Scopul este stimularea conformării fiscale și recunoașterea publică a celor care respectă legea.

Statul poate reține datorii din ajutoare sociale și indemnizații

Una dintre cele mai controversate măsuri:

  • indemnizația de handicap și venitul minim de incluziune vor putea fi executate silit;
  • statul va putea reține taxe, impozite și amenzi locale direct din aceste sume.

Guvernul argumentează măsura prin necesitatea creșterii gradului de colectare într-un context de criză economică și presiune bugetară.

DOCUMENT: Proiectul de lege publicat de MDLP poate fi consultat AICI

