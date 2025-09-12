Tânăr de 23 de ani din Alba Iulia, reținut de polițiști după ce a fost prins beat și drogat la volan

Un tânăr de 23 de ani din Alba Iulia a ajuns în arest după ce a fost prins, în urmă cu o săptămână, în timp ce conducea sub influența alcoolului și a drogurilor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 23 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 6 spre 7 septembrie 2025, tânărul a fost depistat de către polițiști, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gemina din municipiul Alba Iulia.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice, rezultatul analizelor de laborator indicând o alcoolemie de 1,66 mg/l alcool în sânge.

De asemenea, buletinul de analiză toxicologică a confirmat prezența în organismul tânărului a unor substanțe interzise.

În cursul zilei de vineri, 12 septembrie 2025, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News