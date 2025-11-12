Tânăr din Alba Iulia reținut de polițiști după ce s-a apropiat de fosta soție. Avea interdicție, prin ordin de protecție

Un tânăr din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce s-a apropiat de fosta soție. Acesta avea interdicție dispusă prin ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, marți, 11 noiembrie, polițiștii Postului de Poliție Ciugud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din Alba Iulia.

Acesta este cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

În 7 și 11 noiembrie, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia. S-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa soție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

