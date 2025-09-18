Connect with us

Eveniment

Tănăr din Ighiu, prins în timp ce conducea fără permis o autoutilitară neînmatriculată folosită în construcții. Unde a fost oprit

Publicat

acum 11 secunde

Un tânăr de 26 de ani din Ighiu a fost prins de polițiști în timp ce conducea, fără permis, o autoutilitară neînmatriculată folosită în construcții.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2025, în jurul orei 22:00, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, pe raza localității Ighiu, un vehicul destinat construcțiilor, condus de un bărbat de 26 de ani, din localitatea Ighiu.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehicul nu este înregistrat în circulație.

În cazul tânărului, cercetările sunt continuate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 secunde

Tănăr din Ighiu, prins în timp ce conducea fără permis o autoutilitară neînmatriculată folosită în construcții. Unde a fost oprit
Câmpeniacum 20 de minute

Bărbat din Roșia Montană, cu dosar penal pentru furt. A spart o cabană și a furat bunuri în valoare de peste 700 de lei
Blajacum 45 de minute

VIDEO: Tânăr din Blaj, reținut de polițiști. A furat două biciclete de pe o stradă din municipiu. Unde au fost găsite bunurile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Administrațieacum 16 ore

VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

Cât au investit românii programul Fidelis. Suma totală atrasă în titluri de stat, în septembrie
Economieacum 15 ore

Guvernul va aproba împrumut de 500 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 21 de ore

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum 18 ore

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie