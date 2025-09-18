Tănăr din Ighiu, prins în timp ce conducea fără permis o autoutilitară neînmatriculată folosită în construcții. Unde a fost oprit

Un tânăr de 26 de ani din Ighiu a fost prins de polițiști în timp ce conducea, fără permis, o autoutilitară neînmatriculată folosită în construcții.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2025, în jurul orei 22:00, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, pe raza localității Ighiu, un vehicul destinat construcțiilor, condus de un bărbat de 26 de ani, din localitatea Ighiu.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehicul nu este înregistrat în circulație.

În cazul tânărului, cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News