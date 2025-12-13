Tânăr din Lunca Mureșului, prins la volan fără permis. Unde a fost oprit de polițiști

Un tânăr din Lunca Mureșului s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan fără permis. Acesta a fost oprit de polițiști pe o stradă din Ocna Mureș.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 12 decembrie, în jurul orei 23.30, polițiștii din Ocna Mureș au au oprit pentru control, pe strada Horia, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Lunca Mureșului.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

