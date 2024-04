Tânărul din Zlatna care a furat o autoutilitară și s-a răsturnat cu ea pe malul Ampoiului, REȚINUT de polițiști

Tânărul din Zlatna care a furat o autoutilitară și s-a răsturnat cu ea pe malul Ampoiului, în timp ce conducea băut și fără permis, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2024, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zlatna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 18 ani, din Zlatna, care este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

În dimineața zilei de 18 aprilie 2024, în jurul orei 05,00, în timp ce conducea o autoutilitară pe podul care face legătura între strada Gării și șoseaua ocolitoare a orașului Zlatna, tânărul a pierdut controlul asupra acesteia și s-a răsturnat pe malul râului Ampoi.

Accidentul s-a soldat cu pagube materiale, iar în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul ar fi sustras autoutilitara din curtea societății comerciale a cărui angajat este și, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice, ar fi condus-o pe drumurile publice din Zlatna până în locul în care a avut loc accidentul.

În urma testării tânărului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,42 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

