Care este diferența dintre temperatura reală și cea resimțită de organism. De ce operează meteorologii cu două valori distincte

Publicat

acum 2 ore

Diferența dintre temperatura reală și cea resimțită: Iarna, termometrul nu spune întotdeauna toată povestea. 

De multe ori, deși temperatura indicată este de, să spunem, –5 grade Celsius, senzația resimțită de organism poate fi de –10 sau chiar mai scăzută.

Această diferență apare din cauza mai multor factori meteorologici și fiziologici care influențează modul în care corpul uman percepe frigul.

Diferența dintre temperatura reală și cea resimțită

Temperatura reală este valoarea măsurată de instrumentele meteorologice standard, amplasate la adăpost de vânt, precipitații și radiația directă a soarelui.

Aceasta reflectă temperatura aerului într-un punct fix și este exprimată în grade Celsius. Practic, este temperatura „oficială” comunicată de meteorologi.

Temperatura resimțită (numită și „temperatură aparentă” sau ”real feel”) reprezintă modul în care corpul uman percepe frigul sau căldura, ținând cont de factori externi precum vântul, umiditatea și radiația solară, potrivit NWS.

Formula de calcul a temperaturii resimțite, utilizată de meteorologi

Iarna, acest indicator este influențat în principal de vânt și poartă denumirea de indice de răcire prin vânt (wind chill).

Vântul este factorul care produce cele mai mari diferențe între temperatura reală și cea resimțită în sezonul rece.

Atunci când bate vântul, stratul subțire de aer cald care se formează natural la suprafața pielii este îndepărtat rapid.

Corpul pierde căldură mai repede, iar senzația de frig devine mult mai intensă. De exemplu, la o temperatură de –5°C și un vânt de 40 km/h, temperatura resimțită poate coborî până la –12°C.

Umiditatea ridicată și precipitațiile, în special ninsoarea umedă sau lapovița, accentuează senzația de frig.

Hainele umede pierd din capacitatea de izolare termică, iar corpul se răcește mai rapid. De aceea, –2°C într-o zi umedă pot fi resimțite ca mult mai reci decât –5°C într-o zi uscată și calmă.

De asemenea, radiația solară are un rol important în percepția temperaturii. În zilele senine, chiar și la temperaturi negative, soarele poate crea o senzație de confort termic. În schimb, cerul acoperit și ceața elimină acest aport de căldură, făcând ca frigul să fie resimțit mai intens.

Percepția frigului poate fi însă și subiectivă, pentru că diferă de la o persoană la alta. Vârsta, starea de sănătate, nivelul de activitate fizică și tipul de îmbrăcăminte joacă un rol esențial.

O persoană activă, îmbrăcată adecvat, va resimți mai puțin frigul decât una sedentară sau insuficient protejată.

De ce este importantă temperatura resimțită: Meteorologii folosesc temperatura resimțită pentru a evalua riscurile asupra sănătății populației. Valorile foarte scăzute pot duce la hipotermie sau degerături într-un timp scurt, chiar dacă temperatura reală nu pare extremă. De aceea, avertizările meteo de iarnă țin cont tot mai des de acest indicator.

