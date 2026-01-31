Connect with us

Țepar expert în metoda ”Șmen”, trimis în judecată de magistrații din Aiud. ”A palmat” o sumă în timpul unui schimb de bani

Publicat

acum O oră

Un deținut închis momentan într-un penitenciar din România, Gheorghe I., va ajunge iar în fața magistraților pentru o faptă penală. Este vorba despre un dosar care la mai bine de doi ani de la comiterea faptei a primit undă verde din partea magistraților Judecătoriei Aiud. 

Mai exact, Gheorghe, care de loc este din București, în noaptea de 8 septembrie 2023, se afla în Aiud.  La un moment dat, a intrat în incinta unei societăți comerciale și a cerut să i se schimbe o sumă de bani.

Mai exact, a indus-o în eroare pe persoana vătămată cu ocazia unui schimb de bani, prezentându-i ca adevărată împrejurarea că-i remite acesteia suma de 2500 lei (50 bancnote a câte 50 lei) în realitate remiţându-i doar 30 astfel de bancnote, primind de la persoana vătămată suma de 2500 lei în bancnote mai mici, cauzând astfel un prejudiciu de 1000 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune”, au notat magistrații.

Mai pe scurt, Gheorghe a pus în scenă o metodă de înșelăciune foarte veche în România și greu de utilizat. Este vorba despre metoda ”Șmen”, metodă folosită în trecut de bișnițarii care schimbau valută în fața centrelor comerciale.

Pentru fapta sa, bărbatul va ajunge iar în fața unei instanțe de judecată, de această dată în fața magistraților Judecătoriei Aiud. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

