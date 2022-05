Tezele nu vor mai fi obligatorii, din anul școlar viitor. Surse: o singură medie, iar numărul notelor – decis de profesor

Tezele nu vor mai fi obligatorii, din anul școlar următor, iar elevii vor avea o singură medie. Aceasta va fi încheiată din note al căror număr va fi decis de profesor.

Sunt decizii luate în urma consultării specialiștilor la nivelul Ministerului Educației, potrivit edupedu.ro.

Varianta de eliminare a tezelor a fost anunțată de ministrul Educației, la finalul lunii martie, amintind de consultările cu experții pentru luarea deciziei în acest sens. Atunci, ministrul spunea că tezele nu își mai ating scopul.

”În anul școlar 2020-2021 am văzut că 53% din elevii României au luat note peste 8.50. (…) Primul semestru din acest an școlar ne-a arătat că nu este așa, pentru că după primul semestru notele peste 8.50, luând în calcul și tezele, procentul acestor note n-a mai fost 53%. A fost 60%, lucru care ne-a arătat că tezele, într-adevăr, am înțeles lucrul acesta, nu au relevanța scontată”, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

Teza este o evaluare sumativă efectuată la finalul fiecărui semestru, fiind relevantă prin raportare la conținutul programei școlare parcurse într-un semestru, potrivit Ministerului Educației. Tezele se dau la clasele de gimnaziu și de liceu, iar programarea lor se face de către școală, de regulă în ultimele trei săptămâni ale fiecărui semestru, mai scrie sursa citată.

Referitor la notele primate de elevi, nu va mai fi un număr fix în funcție de care să fie calculată media. Decizia va rămâne la profesor.

Deciziile urmează să fie adoptate în mod oficial prin modificarea ROFUIP – regulamentul de organizare a școlilor și ar mai putea suferi modificări până atunci. În funcție de decizia autorităților din Educație, acesta ar putea fi ultimul an în care se dau teze în mod obligatoriu.

Reamintim că structura anului școlar următor va fi modificată, fiind eliminate semestrele și introduse module de învățare.

Noul an şcolar va începe în prima zi de luni din septembrie (4 septembrie 2023) şi se va încheia în 16 iunie.

O altă noutate este şi introducerea, pe lângă programul Şcoala Altfel, şi a programului Săptămâna Verde. Acesta va fi inclusă în modulele 4 și 5, la alegerea școlilor.

Noua structură a anului școlar 2022-2023, cu module de predare-învățare, în locul semestrelor:

Modulul 1 (cursuri): 5 septembrie – 21 octombrie

Vacanța de toamnă pentru toți elevii: 24-30 octombrie

Modulul 2 (cursuri): 31 octombrie – 22 decembrie

A doua vacanță, de iarnă: 23 decembrie – 8 ianuarie 2023

Modulul 3 (cursuri): 9 ianuarie – februarie

A treia vacanță – de o săptămână – poate fi acordată în a doua săptămînă, în a treia săptămînă sau în a patra săptămână din februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar

Modul 4 (cursuri): 26 februarie – 6 aprilie

A patra vacanță, de primăvară: 7 aprilie – 18 aprilie

Modulul 5 (cursuri): 19 aprilie – 16 iunie

Vacanța de vară – 17 iunie – 4 septembrie

