A spart o spălătorie auto și a furat peste 3500 de lei. Tânăr din Alba Iulia cu dosar penal pentru furt calificat

Un tânăr din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Galda de Jos. Din câte se pare acesta a spart aparatele de plată a unei splătorii auto și a furat peste 3500 de lei.

Fapta s-a petrecut în noaptea de 25 spre 26 noimbrie, iar cazul a fost comunicat de polițiștii din Alba în buletinul de presă din data de 28 noiembrie.

Tânărul în vârstă de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore, în data de 27 noiembrie. Acesta s-a ales cu un dosar penal pentru furt calificat.

Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 25/26 noiembrie 2025, tânărul ar fi forțat încuietoarele unor aparate de tip self service ale unei spălătorii auto și ar fi sustras, din interiorul acestora, suma de 3.652 de lei.

Asupra tânărului a fost identificată suma de bani, care a fost predată persoanei vătămate, au transmis reprezentanții poliției județene.

