FOTO: Eveniment de comemorare a lui Ion Arion, la Teiuș. Povestea eroului martir al Marii Uniri

Publicat

acum O oră

Eroul martir al Marii Uniri, Ion Arion, care a murit când flutura steagul într-un tren oprit în Gara Teiuș, pe 30 noiembrie 1918, a fost comemorat vineri, 28 noiembrie 2025, la Teiuș.

„Astăzi, 28 noiembrie 2025, ne oprim pentru câteva clipe și ne întoarcem cu inimile spre Ion Arion – tânărul care a plecat din Teiuș cu tricolorul în mâini și cu România în suflet. Nu a apucat să vadă Marea Unire, dar sacrificiul lui a devenit parte din temelia ei.

În fața unui asemenea curaj, cuvintele sunt mici. Rămâne însă recunoștința noastră, sinceră și adâncă, pentru un tânăr, care a ales demnitatea în locul fricii, speranța în locul resemnării.

Prin el, și prin toți cei care au crezut în acest ideal, învățăm că iubirea de țară nu e doar un cuvânt – e o inimă care bate pentru ceilalți. Astăzi, îi păstrăm numele viu și îi ducem povestea mai departe, cu respect și cu emoție”, au transmis reprezentanții Primărie Teiuș.

Ion Arion, împușcat în timp ce flutura steagul românesc

Vestea convocării Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, la finalul lunii noiembrie a anului 1918, a fost primită cu mult entuziasm de românii ardeleni. Astfel, odată cu apropierea zilei de 1 decembrie, pașii românilor din toate colțurile Transilvaniei se îndreptau spre vechea Cetate a Bălgradului, pentru a desăvârși unirea tuturor românilor într-un singur stat.

În această atmosferă înălțătoare care a cuprins întregul Ardeal s-au regăsit și feciorii și fetele din localitatea Agriș (comuna Iara, județul Cluj), care, anterior, aveau să croiască steagul ce va fi purtat de către delegația prezentă la Alba Iulia, potrivit Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

Tânărul Ion Arion, în vârstă de 24 de ani, avea să fie cel desemnat pentru a purta steagul delegației din localitatea Agriș. Nimeni însă nu s-ar fi așteptat ca acesta să nu ajungă la Alba Iulia spre a-și îndeplini „misiunea” care i-a fost încredințată.

În data de 30 noiembrie, ajuns cu trenul în Gara din Teiuș, împreună cu celelalte mulțimi de români, Ion Arion avea să sfârșească într-un mod nefericit. Fluturând steagul tricolor în momentul staționării trenului, tânărul din Agriș a fost rănit de gloanțe trase asupra ultimului vagon. În urma împușcăturilor, tânărul a decedat.

„În urma împușcăturilor, un călător român, gardist național, care călătorea în ultimul vagon al trenului special, fiind rănit, a decedat. De partea maghiară, morți, răniți n-au fost. La solicitarea căpitanului Tookos, garda națională română de la Alba Iulia a constatat că gardistul național român căzut în tren a fost lovit de un glonte din spate; că împușcătura din direcție cine a tras-o după trenul român aceasta n-am reușit a stabili cu ocazia cercetărilor.

Este însă, fără îndoială că de la oamenii reprezentanței forței publice n-a putut proveni, pentru că garda se afla la post și de acolo până la plecarea trenului român din gară nu s-a mișcat. În gară, cu ocazia din discuție, foarte mulți militari, cetățeni se aflau, dintre care cea mai mare parte a fost prevăzută cu arme.

Pe lângă aceasta, trebuie să fim atenți și asupra faptului că împușcături s-au observat aproape din toate direcțiile. A fost cu desăvârșire imposibil a stabili cine a executat împușcătura după trenul român din discuție, care s-a sfârșit cu regretabilul rezultat“, se spune în încheierea raportului procurorului maghiar de la Procuratura comandamentului militar al Transilvaniei.

Ion Arion, recunoscut ca fiind singurul „erou martir al Marii Uniri”, își doarme somnul de veci în cimitirul Maieri din Alba Iulia.

Ion Arion, eroul martir al Marii Uniri

Împușcarea stegarului român în gara Teiuş, în seara zilei de 30 noiembrie 1918, a fost apreciată astfel de unul dintre oamenii care au scris istorie la Alba Iulia, Vasile Goldiş:

„În opinia publică românească s-a împământenit credinţa că Adunarea Naţională de la Alba Iulia s-a desfăşurat fără nici o jertfă de sânge. Inexact. Adunarea Naţională de la Alba Iulia şi-a avut martirul său.

În preziua învierii naţionale, din toate părţile Ardealului grăbeau trenurile tixite de români spre Alba Iulia. Sosise un tren lung dinspre Cluj la Teiuş, în uşa unui vagon flăcăul Ioan Arion, înalt şi voinic, ca Făt-Frumos din poveşti, fâlfâia cu mândrie tricolorul românesc al Ardealului.

Trenul se opri. În acel moment ploaia de gloanţe izbi în vagoane. O ceată de unguri înarmaţi se furişase pe acoperişul şi în podul clădirilor din staţiune”, se arată într-un raport al Procuraturii Alba Iulia din 1920.

