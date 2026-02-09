Connect with us

Titluri de stat Tezaur 2026: cum pot fi cumpărate titlurile de stat cu dobânzi de până la 7%. A doua ediție, lansată luni

acum O oră

Titluri de stat Tezaur 2026. Ministerul Finanțelor a lansat, luni, 9 februarie, a doua ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an. Persoanele fizice pot economisi prin intermediul titlurilor de stat cu dobânzi de până la 7%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată, anunță ministerul.

În perioada 9 februarie 2026 – 6 martie 2026, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,10%, 6,55%, respectiv, 7%.

Titluri de stat Tezaur 2026. Când și cum pot fi cumpărate

  • Între 9 februarie 2026 – 4 martie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;
  • Între 9 februarie 2026 – 5 martie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;
  • Între 9 februarie 2026 – 6 martie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;
  • Între 9 februarie 2026 – 5 martie 2026 în mediul urban și 9 februarie 2026 – 4 martie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Titluri de stat Tezaur 2026. Condiții

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

Titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.

Din luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.

Ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul Tezaur

Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos:

  • Descărcați formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.
  • Completați câmpurile cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care doriți să primiți banii.
  • Calculați suma finală: Din suma totală de transferat, deduceți comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.
  • Validați și salvați documentul PDF inteligent.

Încărcați formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe același site.

După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil. Aici, ghidul.

