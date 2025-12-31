Connect with us

Tradiții, practici și superstiții de Revelion. Ce este bine să faci de Anul Nou: De la haine roșii la ce mâncare să ai pe masă

Publicat

acum 55 de secunde

Românii păstrează numeroase tradiții, superstiții și obiceiuri legate de trecerea dintre ani, Noul An, transmise din generație în generație și diferite de la o zonă la alta. De la superstiții legate de datori și până la ritualuri prin care se caută norocul, dragostea sau belșugul, superstițiile continuă să joace un rol important în noaptea de Revelion.

Este vorba despre practici adânc înrădăcinate în tradiții și simboluri vechi. Chiar dacă nu au o bază științifică, ele rămân expresia dorinței de stabilitate, speranță și prosperitate.

Fetele nemăritate în ajun de An Nou

În ajunul Anului Nou, fetele nemăritate respectă un ritual cunoscut din bătrâni. Ele pun într-un vas cu apă un fir de busuioc, o ramură de măr și un ban, cu speranța că peste noapte își vor visa ursitul. Tot la miezul nopții, se spune că este bine să fie deschisă ușa, pentru ca anul vechi să plece și cel nou să intre.

Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2026: SUTE de URĂRI de ANUL NOU, SMS cu FELICITĂRI. MESAJE frumoase de REVELION 2025-2026

Un obicei larg răspândit este sărutul sub vâsc, practicat de cupluri în noaptea de Revelion, ca simbol al dragostei care ar trebui să însoțească întreg anul. În același timp, mulți oameni își pun o dorință și întâmpină noul an cu optimism.

Superstiția cu haina roșie de Revelion

Tradiția spune că este bine să porți haine noi la trecerea dintre ani, dar și o piesă vestimentară într-o culoare veselă, mai ales roșu, pentru a atrage energiile pozitive. De asemenea, în noaptea de Anul Nou și în prima zi din an nu este bine să plângi, deoarece lacrimile ar aduce tristețe pe parcursul întregului an.

Cine trece primul pragul casei

O altă superstiție cunoscută se referă la prima persoană care îți trece pragul casei în prima zi a anului. Dacă este bărbat, se spune că anul va fi norocos. Dacă este femeie, tradiția vorbește despre ghinion. Tot în acest context, brunetele sunt considerate aducătoare de noroc, spre deosebire de persoanele blonde sau roșcate.

Să nu arunci sau să duci gunoiul

În ultima zi din an și în prima zi a noului an nu este recomandat să arunci nimic din casă și nici să duci gunoiul, pentru a nu alunga norocul. De asemenea, nu este bine să ai datorii la trecerea dintre ani, deoarece acestea ar putea continua pe tot parcursul anului. Se mai spune că cine doarme în noaptea de Revelion va fi somnoros tot anul.

Să nu mănânci carne de pasăre

În ceea ce privește masa de Anul Nou, tradiția spune că nu este bine să mănânci carne de pasăre, considerată aducătoare de ghinion, pentru că păsările scormonesc și împrăștie pământul, simbol al risipei. În schimb, peștele este preferat, fiind asociat cu o trecere ușoară și lină în noul an.

Un alt obicei spune că nu este bine să dai bani pe 31 decembrie sau pe 1 ianuarie, pentru a nu pierde sporul financiar. În schimb, este recomandat să ai bani în buzunar la miezul nopții. În unele zone, gospodinele pregătesc pâini în care ascund monede, iar cel care le găsește este considerat norocos tot anul.

Strugurii pe masa de Anul Nou

Pe masa de Revelion nu trebuie să lipsească strugurii și smochinele, simboluri ale belșugului și vieții împlinite. Tradiția mai spune că animalele ar căpăta grai omenesc în noaptea de Anul Nou, iar cine le-ar auzi vorbind nu ar avea parte de un an bun.

O candelă sau o icoană aprinsă

Pentru protecție și lumină, mulți români aprind o lumânare sau o candelă lângă icoană, pe care o lasă aprinsă până dimineața. Zgomotul puternic din noaptea dintre ani are rolul de a alunga spiritele rele, iar unii oameni poartă usturoi sau boabe de grâu în buzunar, ca simbol al protecției și al belșugului.

În prima zi a Anului Nou nu se spală și nu se mătură, pentru a nu atrage sărăcia. Mai presus de toate, tradiția spune că este important să întâmpini anul care vine cu speranță, bucurie și o dorință pusă din suflet.

Comentează








