Traficanți de droguri din Alba și Cluj, condamnați în total la 40 de ani de închisoare. Decizie definitivă la Alba Iulia

Gruparea infracţională formată din mai multe persoane din judeţele Alba şi Cluj, acuzată de trafic de droguri şi destructurată de DIICOT acum șase ani, a primit condamnări definitive la închisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Sentința a fost dată în 12 februarie.

Gruparea de traficanți de droguri a fost destructurată la începutul lunii octombrie 2014, în urma a 11 percheziţii în Alba şi Cluj. La momentul respectiv, 13 persoane erau acuzate de DIICOT că formaseră o reţea de crimă organizată care vindea etnobotanice şi cannabis în Alba Iulia, Turda, Cluj-Napoca, Baia de Arieş şi Cîmpeni.

”Procurorii D.I.I.C.O.T – S.T Alba Iulia au dispus începerea urmăririi penale faţă de 11 inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. art. 367 alin. 1 C. pen., art. 16 al. 1 din Legea nr. 194/2011 şi art. 2 alin. 1 si 2 din Legea 143/2000. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada decembrie 2013 şi până în prezent, inculpaţii au procurat diferite cantităţi de droguri de risc şi de mare risc (XLR 11, AKB – 48,4MEC – substanţe psihoactive noi (etnobotanice), pe care le-au comercializat pe raza municipiilor Baia de Arieş, Turda, Câmpeni şi Cluj Napoca. Până în prezent a fost ridicată de la inculpaţi cantitatea de aproximativ 3 kg de droguri de risc şi de mare risc şi dispozitive folosite pentru cântărirea acestora. În cauză au fost identificaţi până în prezent 200 de consumatori”, se arăta în comunicatul DIICOT. Poliţiştii au mai descoperit la percheziţii importante sume de bani.

Dosarul a fost trimis în judecată în 2015, iar în 2018 Tribunalul Alba a dat prima sentință, în total peste 30 de ani de închisoare pentru 11 inculpați.

La Curtea de Apel, decizia a fost următoarea:

Urcan Gheorghe Alin (liderul grupării): 6 ani şi 7 luni de închisoare (la Tribunal, 6 ani şi 10 luni închisoare)

David Rareş: 6 ani închisoare

Pătran Bogdan Vasile: 4 ani şi 7 luni de închisoare (la Tribunal, 7 ani şi 6 luni închisoare)

Moldovan Zoltan: 5 ani şi 10 luni de închisoare (la Tribunal, 6 ani închisoare)

Cheţan Sergiu Andrei: 5 ani şi 9 luni de închisoare (la tribunal, 6 ani închisoare)

Mocean Ioana Aurora: 3 ani şi 7 luni de închisoare (la Tribunal, 6 ani închisoare)

Popa Raul Traian: 2 ani şi 4 luni de închisoare (la Tribunal, 2 ani şi 2 luni închisoare)

Coman Mihai Paul: 1 an și 6 luni închisoare (la Tribunal, 1 an şi 9 luni închisoare)

Popa Bogdan Marian: 1 an și 4 luni închisoare (la Tribunal, 1 an şi 2 luni închisoare)

Mocean Ioan Adrian: 1 an şi 3 luni de închisoare

Pop Flaviu Lucian: 1 an şi 3 luni de închisoare (la Tribunal, 1 an şi 2 luni închisoare)

Inculpatul Samir Vasile Şuteu, trimis în judecată prin acelaşi rechizitoriu, a fost judecat separat în baza procedurii simplificate. Astfel, în 2016, a fost condamnat de aceeaşi instanţă la 1 an şi 8 luni închisoare cu suspendare. Alt inculpat, O. Călin, a decedat în timpul cercetărilor din dosar.

Pe 10 aprilie 2018, Tribunalul Alba a mai decis: confiscarea cantităţilor de droguri şi de substanţe denumite generic „etnobotanice”, care au făcut obiectul dosarului, rămase în urma analizelor de laborator, precum şi confiscarea obiectelor utilizate de inculpaţi la porţionarea substanţelor interzise şi obligarea pe fiecare inculpat la plata sumei de 11.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării distribuiau tinerilor substanţe psihoactive şi droguri, cu preţul de 25 lei/plic în cazul substanţei pentru fumat şi 100 lei/plic în cazul substanţei pentru prizat. Majoritatea clienților erau studenți. Lideru grupării era Alin Urcan, un cunoscut interlop din Turda.

Inculpații comunicau codificat despre substanţe, referindu-se la acestea ca „tricouri albe”, „albeaţă”, „crocodil”, „zecică”. În cadrul anchetei, au fost investigatori sub acoperire cu numele conspirative ”Cipri”, ”Andrei” sau ”Gabi”. Aceștia au stabilit că 12 inculpaţi au vândut etnobotanice de minimum 2.700 de ori.

La Alba Iulia, în acest dosar, au fost audiaţi peste 200 de consumatori. Procurorii DIICOT au dispus, iniţial, reţinerea a 11 inculpaţi, dintre care au fost arestaţi 10.

surse: adevărul.ro, portal.just.ro

