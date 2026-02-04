Connect with us

Un băiețel de 9 ani din Alba Iulia a căzut de la etajul doi al blocului în care locuiește. Poliția a deschis o anchetă

Publicat

acum 14 minute

Un băiețel de 9 ani din Alba Iulia a căzut de la etajul doi al blocului în care locuiește, situat pe strada Vasile Goldiș. Incidentul s-a produs miercuri, 4 februarie 2026.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că un copil ar fi căzut de la etajul unui bloc aflat pe strada Vasile Alecsandri, din municipiul Alba Iulia.

Oamenii legii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băiat de 9 ani, din municipiul Alba Iulia, care a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia.

În urma incidentului, băiatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Potrivit ISU Alba, copilul este în stare bună, este conștient, cooperant, însă există suspiciune de fractură a unei mâini.

